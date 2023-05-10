CW Enerji, lityum batarya üretimine başladı

CW Enerji, hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. CW Enerji, yıllık yaklaşık 150MWh üretim kapasitesiyle Lityum Batarya seri üretimine başladı.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji Lityum Batarya Üretim Tesisinde üretilen bataryalar; Solar Sistemlerde Enerji Depolama amacıyla, Aydınlatma Sistemlerinde, Elektrikli Araçlara Yönelik Uygulamalarda, Golf Arabaları, Elektrikli Bisiklet, Elektrikli Scooter Araçlarına Yönelik Uygulamalarda, Kamera Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), Mobil Tıp Cihazlarına Yönelik Uygulamalar, Konteyner Tipi Enerji Depolama Sistemlerine Yönelik Uygulamalar, Mobil Römorklu Sistemler Ve Şarj Ünitelerine Yönelik Uygulamalar ve Özel Talep Projelerde kullanılabilecek.

YILDA 150MWH KAPASİTESİNDE LİTYUM BATARYA ÜRETİLECEK

Lityum Batarya Üretim Tesisi yatırımı hakkında konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Sarvan, “CW Enerji olarak en yeni teknolojileri geliştirerek, kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. CW Enerji AR-GE Merkezi’mizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyoruz. Bu kapsamda Lityum Batarya üretimine başladık. 2023 yılı itibariyle ilk etapta yıllık 150MWh üretim kapasitesiyle Türkiye’de önemli lityum batarya üreticilerinden biri olduk” dedi.

“FARKIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ”

Lityum Batarya üreterek enerji sektöründe yeni bir alanda bulunmaktan dolayı memnuniyeti dile getiren Sarvan, “Lityum bataryaları artık kendi bünyemizde üretiyoruz. Yeni teknoloji yatırımımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Yeni üretim hattımızla birlikte istihdama da katkıda bulunuyoruz. Seri üretimine başladığımız lityum batarya ürünlerimizle de farkımızı ortaya koyacağımızdan eminiz. CW Enerji olarak, her zaman ülke ekonomimiz için üretmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir büyüme anlayışımız çerçevesinde yol almayı ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.