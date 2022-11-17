CW Enerji ile firmalar temiz enerjiye kavuşuyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Firma, Antalya’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 1362,59 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji’nin panelleri ile bir firma daha enerjisini güneşten sağlayacak.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, dünyada enerji verimliliği konusunun öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayatın büyük bir alanında enerji verimliliği sağlayacak çözümlerin üretilmesi gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Enerji verimliliğinin sağlanmasında güneş enerjisi önemli bir yere sahip. Dünyanın en temel enerji kaynağı güneş, aynı zamanda sürdürülebilir ve tükenmez bir kaynak. Güneş, insanlığın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek enerjiye sahip ve bu kaynaktan daha fazla yararlanılarak enerji verimliliğine de katkı sağlanmış olur” dedi.

Son dönemde artan enerji ihtiyacı ve elektrik fiyatlarına gelen zamların firmalarda maliyetin artmasına neden olduğunu dile getiren Yılmaz, güneş enerjisi sayesinde enerji tüketimine ayrılan maliyetin azaltılarak tasarruf elde edilebileceğini kaydetti.

Uzun soluklu projelere imza atmaya devam edeceğiz

Hem ekonomik anlamda tasarruf elde etmek hem de geleceğe yatırım için firmaların güneş enerjisini daha fazla kullanmaya başladığını belirten Yılmaz, “Antalya’da faaliyet gösteren bir firma ile de el sıkıştık ve firmanın çatısını panellerimizle donattık. 1362,59 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 133 ağacı kurtaracak ve 883.130 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek” diye konuştu.

GES kurulumu, kurulum sonrası teknik bakım ve onarım hizmetleri ile firmaların yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projelere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.