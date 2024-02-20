CW Enerji hız kesmiyor

CW Enerji güneş enerji santrali kurulumu için 3,3 Milyon Dolarlık yeni bir anlaşmaya daha imza attı. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, hız kesmeden güneş enerji santrali projelerine devam ettiklerini belirterek, “İmzaladığımız her bir anlaşma ile temiz enerjiye ve ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterisi arasında, çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu gerçekleştirmek amacıyla 3,3 Milyon Dolarlık bir sözleşme imzalandı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, hız kesmeden güneş enerji santrali projelerine devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda yeni bir anlaşma daha yaptıklarını ifade eden Yılmaz, “Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 3.280.028,00 dolar (Sözleşme imza tarihi itibariyle bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 100.370.496,81 TL'dir) tutarında sözleşme imzalandı. Yeni bir anlaşmaya daha imza attığımız için büyük mutluluk duyuyoruz. Anlaşmamızın iki firma için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİNİ HER ZAMAN KULLANMAK MÜMKÜN

“Ülkemizde güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz” diyen Yılmaz, şunları kaydetti: “Günümüzde enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek, içinde yaşadığımız dünyamızın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Güneş enerjisi de tamamen doğal bir enerji kaynağı olduğu için çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararı yok. Güneş olmadan dünyanın var olması imkansız olduğu için dünyada yaşam devam ettikçe güneş enerjisini her zaman kullanmak da mümkün. Tüm bu avantajları nedeniyle güneş enerjisine ilgi gün geçtikçe artıyor. CW Enerji olarak, imzaladığımız her bir anlaşma ile temiz enerjiye ve ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamaya devam ediyoruz.”