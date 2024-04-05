CW Enerji güneşin gücüyle firmaları aydınlatıyor

CW Enerji, Uşak’ta faaliyet gösteren bir firmanın çatısını 2619,815 kWp gücünde güneş enerji santrali ile donattı. CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunun tamamlandığını belirterek, “Uygulamasını tamamladığımız 2619,815 kWp gücündeki çatı üzeri GES projesi yılda yaklaşık 230 ağacı kurtararak, 1.520.588 kg karbon salımının önüne geçecek” dedi.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji güneş panelleri ile bir firma daha enerji ihtiyacını temiz enerjiden karşılayacak. CW Enerji Uşak’ta faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da imzasını attı ve firmaya 2619,815 kWp gücündeki çatı üzeri güneş enerji santrali (GES) projesini hayata geçirdi.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, firmanın çatısına güneş enerji santrali kurulumunun tamamlandığını belirterek, “Uygulamasını tamamladığımız 2619,815 kWp gücündeki çatı üzeri GES projesi yılda yaklaşık 230 ağacı kurtararak, 1.520.588 kg karbon salımının önüne geçecek. Bu anlaşmamız ile firma bundan sonra enerji ihtiyacını CW Enerji’nin kurduğu güneş enerji santrali ile karşılayacak. Bir anlaşma daha yaparak sürdürülebilir çevreye katkı sağladığımız için mutluyuz” dedi.

Günümüzde önemi her geçen gün artan temiz enerji kullanımını artırmak amacıyla çalışmalarına hızla devam ettiklerini ifade eden Yılmaz, güneş enerjisi kullanılarak hem enerji verimliliğinin artırılacağını hem de çevresel etkinin azalarak hava kirliliğinin azalmasına katkıda bulunulacağını kaydetti.

UZUN VADELİ BİR ENERJİ ÜRETİM ÇÖZÜMÜ

“Güneş enerjisi sürdürülebilirlik ve temiz enerji üretimi için önemli bir adım” diyen Yılmaz, şöyle devam etti: “Çevre dostu ve sürdürülebilir sınırsız bir kaynak olduğu için güneş enerjisi giderek daha fazla tercih edilen bir enerji kaynağı haline geldi. Güneş enerjisi temiz, sürdürülebilir, sınırsız, ekonomik bir enerji kaynağı olarak büyük bir potansiyele sahip. Güneş enerjisi ile çalışan sistemler doğaya saygılı ve uzun vadeli bir enerji üretim çözümü olarak oldukça önemli bir yere sahip. Biz de CW Enerji olarak daha fazla firmayı güneş enerji santrali ile donatarak çevreye sağlanan faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”