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CW Enerji güneş panelleri ile firmalar karbon salınımının önüne geçiyor

EKONOMİ 22.02.2024, 11:05
CW Enerji güneş panelleri ile firmalar karbon salınımının önüne geçiyor

CW Enerji güneş panelleri ile fabrikalar enerjilerini güneşten almaya devam ediyor. CW Enerji İzmir’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 8772,865 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı. Firma güneş panelleri ile yılda yaklaşık 5.656.694 kg karbon salımının önüne geçecek.ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, İzmir’de faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 8772,865 kWp gücündeki güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Proje hakkında açıklamada bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, günümüzde çevresel kaygıların giderek arttığını belirterek, buna bağlı olarak da firmaların sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdiğini söyledi. Bu kapsamda; artık enerji tüketimini daha çevreci ve yenilenebilir kaynaklardan sağlama yönünde adımlar atıldığına dikkat çeken Yılmaz, “Bu aşamada güneş enerjisi doğal ve tükenmez, fosil enerji kaynaklarındaki gibi çevre kirliliği yaratmayan, karbondioksit salımını azaltan enerji kaynağıdır. Yani güneş enerji santralleri firmalar için karbon salınımını azaltma konusunda önemli bir rol üstleniyorlar” dedi.

Türkiye’nin farklı illerindeki hizmet noktaları ile güneş enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çözümler sunduklarını dile getiren Yılmaz, ürettikleri güneş enerji panelleri ile firma çatılarını donatmaya devam ettiklerini kaydetti.

YARINLARA TEMİZ BİR DÜNYA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

İzmir’de faaliyet gösteren bir firmanın çatısına da güneş enerji santrali kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Yılmaz, “Firmanın çatısına 8772,865 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurduk. Güneş panellerimiz ile firma yılda yaklaşık 5.656.694 kg karbon salımının önüne geçecek ve yılda 854 ağacın kurtarılması sağlanacak. Böylece firma çevresel ayak izlerini azaltırken aynı zamanda enerji maliyetlerini de düşürecek. Firmalar güneş panellerimiz ile karbon salınımını azaltırken, aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Yılmaz, yarınlara temiz bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için çalışmalarına hızla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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