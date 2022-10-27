CW Enerji GES kurulumunda hız kesmiyor

CW Enerji, Türkiye’nin her yerindeki projeleri ile sektörde ses getirmeye devam ediyor. Şirket, Burdur’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısında da 2831,5 kWp gücündeki Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Burdur Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2831,5 kWp gücündeki güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.



GES projesi ile firma yılda yaklaşık 261 ağacı kurtararak 1.730.070 kg karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçilmesi hedeflendi.

Enerji verimliliğinin özellikle son yıllarda dünyanın korunmasında çok önemli bir rol oynadığını belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte enerjiye olan ihtiyacın arttığını söyledi. Gün geçtikçe daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Yılmaz, avantajları ile güneş enerjisi son yıllarda oldukça tercih edilir hale geldiğini kaydetti.

Şirket olarak hem insanlığın enerji ihtiyacının yeşil enerjiden karşılamasını sağlamak, hem de daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, “Güneşin olduğu her yerdeyiz” dedi.