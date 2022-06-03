CW Enerji GES kurulumlarını sürdürüyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, kurulumunu tamamladığı güneş enerji santralleri ile sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Kuruldukları günden bu yana güneşin sonsuz enerjisi ile üretmeye devam ettiklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, temiz enerjiyle yarınlara daha yeşil, daha yaşanılabilir bir dünya bırakma amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Bu doğrultuda bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji sistemleri ile tanıştırdıklarını ifade eden Yılmaz, “GES yatırımcılarına işin her aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına alanında tecrübeli bir kadro ile çalışıyoruz. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, kurduğumuz güneş enerji panelleri ile kendi elektriklerini üretiyor ve doğa dostu olan güneşten yararlanıyor. Bu sayede biz de CW Enerji olarak dünyamız için oldukça önemli hale gelen temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına ilginin özellikle son yıllarda önemli bir ivme kazandığını dile getiren Yılmaz, yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneşin birçok avantajı ile ön plana çıktığını kaydetti.

Firma, Konya’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısını güneş enerji santrali ile donattı. Projede firmanın çatısına 2939 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumu tamamlandı.