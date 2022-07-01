CW Enerji fuarın 'platin' sponsoru oldu

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na Platin Sponsor oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, 12-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na Platin Sponsor oldu.

Fuar aracılığı ile sektörün önde gelen firmaları ve pazarın yeni oyuncuları ile aynı çatı altında bir araya gelerek, birbirlerini daha yakından tanıma ve potansiyel müşteriler edinme imkanı bulacaklarını belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nı CW Enerji olarak önemsiyoruz. Bunu fuara Platin Sponsor olarak gösterdik. 12-14 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda Salon 1, 144-A no’lu standımıza tüm sektör paydaşlarımızı bekliyoruz. Üç gün sürecek olan fuarda ziyaretçilerimize en yenilikçi ürünlerimizi sergileyeceğiz. Tüm enerji sektörünü, yeni yatırımcıları, girişimcileri, tüm sektör paydaşlarını bu fuara davet ediyoruz” diye konuştu.

Firmanın 2022 yılı içerisinde Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi ve 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katılırken, Aralık ayında ise Bursa Makine Teknolojileri Fuarı’na katılım sağlayacağı bildirildi.