Son Dakika

CW Enerji Frederick Shava'yı ağırladı

EKONOMİ 05.03.2024, 11:28
CW Enerji Frederick Shava'yı ağırladı

CW Enerji, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava'yı ağırladı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ın eşlik ettiği Shava, fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgilendirildi.ANTALYA (İGFA) -  CW Enerji, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava'yı ağırladı.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava'ya eşlik ederek, kendisine çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Shava’ya AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarını aktardıklarını belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Shava’nın fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördüğünü söyledi. Ziyaretten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Sarvan, “Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine fabrikamızı gezdirdik. Shava üretim sürecimizi yakından gördü ve hammadde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında bilgilendirildi” dedi.

Shava’nın çalışma arkadaşları ile de bir araya geldiğini belirten Sarvan, kendisine CW Enerji’nin kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalar hakkında bilgi kaydetti.  

ÜRÜNLERİMİZİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE ANLATTIK

Sarvan, “Zimbabve Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Frederick Shava’ya ürünlerimizi anlattık. Ürettiğimiz güneş panellerimizi birlikte inceledik. Ayrıca savunma sanayisine yönelik geliştirdiğimiz ürünleri, projelerimizi ve araçların şarj edilmesi için geliştirdiğimiz CV Charging Vehicles markamızı da kendisine anlattık. Oldukça güzel bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9