CW Enerji, en yenilikçi ürünlerini sergileyecek

CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda en yenilikçi ürünlerini sergileyecek.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, 12-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan ve sektörün en önemli buluşmalarından biri olan 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği ürünlerini katılımcılarla bir araya getirecek.

Sektörleri ile ilgili hemen her organizasyonda aktif olarak yer almaya devam ettiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu doğrultuda 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda da yer alacaklarını söyledi. Sarvan, fuar aracılığı ile sektörün önde gelen firmaları ve pazarın yeni oyuncuları ile aynı çatı altında bir araya geleceklerini ifade ederek, “Bu fuarı oldukça önemsiyoruz. Etkinlikte Platin Sponsor olduk. Fuarda Salon 1, 144-A no’lu standımızda fark yaratan ürünlerimizi sergileyeceğiz” dedi.

Fuarda 3 gün boyunca alanında uzman bir ekiple sektör paydaşları ile bir araya geleceklerini dile getiren Sarvan, en yeni ürünlerinizi ziyaretçilere sunacaklarını kaydetti.

Sektör paydaşlarımızı fuardaki standımıza bekliyoruz

Fuar için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Sarvan, “Güneş enerji sistemlerinin öncü firması olarak fuarda yapacağımız ikili iş görüşmeleri sonucunda verimli iş birliklerine imza atacağımıza inanıyorum. Tüm sektör paydaşlarımızı fuardaki standımıza bekliyoruz. Enerji sektörü temsilcilerini, yeni yatırımcıları, girişimcileri bu fuara davet ediyoruz” diye konuştu.