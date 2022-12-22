CW Enerji'den Antalya'da bir GES daha

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, hayata geçirdiği güneş enerji santralleri ile firmaların çözüm ortağı olmaya devam ederken, Antalya’da faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısına 2801,27 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladı.ANTALYA (İGF) - CW Enerji güneş enerji santrali projelerine bir yenisini daha ekledi

Türkiye’nin birçok farklı yerinde inşa ettikleri projelerle iz bırakmaya devam ettiklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, kurulumunu tamamladıkları her bir Güneş Enerji Santrali (GES) ile daha yaşanabilir bir çevreye katkı sağladıklarını ve bununla gurur duydukları söyledi.

Bir firmanın daha çatısını CW Enerji güneş panelleri ile buluşturduklarını dile getiren Yılmaz, “Antalya’da faaliyet gösteren firmanın çatısına 2801,27 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş panellerimiz sayesinde firma artık enerjisini güneşten sağlayacak ve yılda yaklaşık 1.842.870 kg karbon salınımının önüne geçecek. Ayrıca GES ile 278 ağacın kurtarılmasını sağlayacak. Firma panellerimiz sayesinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakma hedefine bir adım daha atmış oldu” dedi.