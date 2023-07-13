CW Enerji çatıları GES'le donatıyor

Çatıları güneş enerji santrali ile donatarak firmaların kendi elektriğini üretmesine katkı sağlamaya devam eden CW Enerji, Kütahya’da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yaptı ve firmanın çatısına 3622,07 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) -Kütahya’da faaliyet gösteren bir firma ile iş birliği yapan CW Enerji, bu kapsamda firmanın çatısına 3622,07 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, temiz ve sürdürülebilir enerji verimliliğinin sağlanmasında güneş enerjisinin oldukça önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaşması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yılmaz, söz konusu santral ile firmanın yılda yaklaşık 1 milyon 903 bin 236 kilogram karbon salınımının önüne geçeceğini kaydetti.

Güneş enerji santralleri ile karbon ayak izinin azaltıldığını dile getiren Yılmaz, “Böylece daha sürdürülebilir ve iyi bir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle enerji tüketiminde tasarrufu ve verimliliği sağlıyor, karbon salımını en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. CW Enerji olarak ‘Güneşin olduğu her yerde’ sloganımızla, çatıları GES ile donatmayı, firmaların kendi elektriğini üretmesini ve daha yeşil bir doğaya katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.