CW Enerji bir fabrikanın çatısını daha güneş panelleri ile donattı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, bir firmayı daha güneş enerji santrali ile tanıştırıyor. Firma, Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısını güneş panelleri ile donatmaya başladı.BURSA (İGFA) - Sektörde fark yaratan çalışmaları ile dikkat çektiklerini belirten CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, farklı sektörlerden ve şehirlerden birçok fabrikanın çatısına güneş enerji santrali kurduklarını söyledi.



Yılmaz, bu kapsamda Bursa’da hizmet gösteren bir fabrika ile de iş birliği yaptıklarını belirterek, "İş birliğimiz çerçevesinde fabrikanın çatısına 2,138 MWp GES projemizin uygulaması başladı. Bir firmayı daha güneş enerjisi ile tanıştırdığımız ve çevreye verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Güneş enerjisi teknolojilerinin ekonomiye olduğu kadar çevreye de faydalı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, son yıllarda küresel ısınma en çok duyduğumuz şeylerden biri olduğunu kaydederek, "Dünyamız ciddi bir küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak istiyorsak yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında da güneş enerjisi her geçen gün hem insan hem de çevre için daha önemli bir rol oynuyor. CW Enerji olarak, yapmış olduğumuz güneş enerjisi yatırımları ile daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkı sağlıyoruz. Firmalar da kurdukları güneş enerji santrali sayesinde elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürüyor hem de ağaçların kesilmesine engel olarak doğayı korumuş oluyor” diye konuştu.