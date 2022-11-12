CW Enerji bayilerini Antalya'da ağırlıyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini Antalya’da ağırlıyor. CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’nın ilk gününde bayiler, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikayı ziyaret etti ve fabrikada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulup, firmanın yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin en büyük GES bayi toplantısına ev sahipliği yapıyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, 400’ün üzerinde ana bayisi bulunan bir firma olduklarını ve bununla gurur duyduklarını söyledi. Her geçen yıl büyüyerek ilerleyen ‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’nı bu yıl 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiklerini belirten Sarvan, “Bu yıl da bayilerimizle bir araya geldiğimiz için oldukça mutluyuz. Etkinliğimizin ilk gününde bayilerimiz ilk olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikamızı ziyaret etti. Burada üretim sürecini yakından izleme imkanı bulan bayilerimiz, firmamızın yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında da detaylı bilgi sahibi oldu ve hammadde girişinden, panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi” dedi.

KENDİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRİYORUZ

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz da, Türkiye genelinde hizmet veren bayileri ile büyük bir organizasyonda bir araya geldiklerini kaydetti. ‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’nın bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiklerini dile getiren Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük GES bayi toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana her zaman büyüyerek yol alma hedefinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her geçen yıl kendimizi dahada geliştiriyoruz. Bugün Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üretim firmasıyız. Bu başarımızda bayilerimizin büyük payı var” diye konuştu.

Büyük bir aile olduklarının altını çizen Yılmaz, bayileri ile birlikte çok daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceklerini söyledi. Diğer yandan bayiler toplantının ikinci gününde Nirvana Cosmopolitan’ta bir araya gelecek.

Burada CW Akademi bünyesinde yer alan uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında genel bilgilerin yanı sıra AR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek. Ayrıca 2022 yılı genel değerlendirmesi yapılırken, 2023 yılı hedefleri ve öngörüleri de ele alınacak.