CW Enerji bayilerini Antalya'da ağırladı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Geleneksel Bayi Toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini Antalya’da ağırlayan firma, muhteşem bir gala gecesi ile bayilerine unutulmaz bir gece yaşattı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini Antalya’da ağırladı.

5. CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’nda bir araya gelen bayiler, fabrikada üretimi yerinde inceleme şansını bulurken aynı zamanda çeşitli konularda eğitimler aldı.

11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde bayiler Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikayı ziyaret etti. Bayiler burada üretim sürecini yakından inceleme imkanı fırsatı buldu ve hammadde girişinden başlayarak panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Bayilere AR-GE ve ÜR-GE Merkezi gezdirildi. Yeni geliştirilen ürünler hakkında bilgi verildi. Tüm süreci yakından görme şansını yakalayan bayiler, ürünlerin yapım aşaması hakkında bilgi sahibi oldu.

Toplantının ikinci gününde Antalya’da beş yıldızlı bir otelde bir araya gelen bayilere, CW Enerji’nin uzman kadrosu tarafından güneş paneli üretim süreçleri, sektöre genel bakış, yeni geliştirilen ürünler, CW Enerji AR¬-GE ve ÜR-GE süreçleri gibi çeşitli konularda eğitimler verildi. Toplantıda 2022 yılı değerlendirilmesi ve 2023 yılı hedefleri de ele alınırken, gelecek planlamaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhteşem bir gala yemeği ile son bulan toplantıda bayilere ödülleri de verildi.

Türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan’ın sahne aldığı gala gecesinde, ‘bu yıl en çok satış yapan bayi’ ve ‘bu yıl en çok satış yapan 2. grup bayiye plaketleri verilirken, ‘EPC - proje satışı’, ‘e - ticaret satışı’, ‘konut tipi sistem satışı’, ‘sulama sistemi satışı’ gibi kategorilerdeki başarıları için de ödüller takdim edildi.

GÜN GEÇTİKÇE ÇOK DAHA İLERİYE GİDİYORUZ

‘CW Enerji Geleneksel Bayi Toplantısı’nda bir konuşma yapan CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, bayilere firmanın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz ise, bayileriyle birlikte bugüne kadar birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Yerli ve milli bir Türk markası olarak ülkemizde tercih edilen lider firma olduk. Başarımızda çalışma arkadaşlarımız ve bayilerimizin emeği büyük. Biz büyük bir aileyiz ve hep birlikte el ele vererek büyümeye devam edeceğiz” dedi.