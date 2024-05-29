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CW Enerji araç şarj istasyonları ile yeşil enerjiye destek oluyor

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile sürdürülebilir ve yeşil enerjiye destek olmaya devam ediyor

EKONOMİ 29.05.2024, 13:13
CW Enerji araç şarj istasyonları ile yeşil enerjiye destek oluyor

CW Enerji, hayata geçirdiği CV Charging Vehicles markası ile sürdürülebilir ve yeşil enerjiye destek olmaya devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, elektrikli araç şarj istasyonları ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ediyor. Firma, CV Charging Vehicles markası ile kullanıcılara uzun soluklu ürün ve hizmet sağlıyor.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CV Charging Vehicles markaları ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Enerji sektöründeki tecrübelerini E-Mobilite süreçlerine kolaylıkla adapte edebilen dinamik bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Sarvan, “DC yüksek hızlı şarj istasyonları, AC hızlı şarj istasyonları ve bireysel tip şarj üniteleri ile kullanıcılara yurtiçi ve yurtdışında uzun soluklu ürün ve hizmet sağlıyoruz. Ayrıca lisanslı araç şarj istasyonları işletmecisi konumunda bulunan CV Charging Vehicles, ticari ve bireysel elektrikli araç şarj ürün satışı, elektrikli araç şarj istasyonları operatörlüğü, satışı, proje kurulumları gerçekleştiriyor. Sektörel yenilikleri her zaman takip ederek, bu alanda da kullanıcılara en uygun ürün ve sistemleri sunmaya özen gösteriyoruz” dedi.

 

YEŞİL ENERJİYE DESTEK

Her zaman sürdürülebilir ve temiz enerjiyi öncelik haline getirdiklerine dikkat çeken Sarvan, son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vererek yeşil enerjiye destek olduklarını kaydetti.

Sarvan, “Türkiye’de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte sürdürülebilir şarj çözümlerine olan ihtiyaç da artıyor. Biz de CW Enerji olarak, araç şarj istasyonlarımızla bu ihtiyaca cevap vermek ve çevre dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Araç şarj istasyonlarımız bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlıyor. CV Charging Vehicles markamızla elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını, böylelikle karbon salınımını azaltarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ŞARJ İSTASYONU AĞIMIZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Konutlar, site ve rezidanslar, iş merkezi ve plazalar, eğitim kurumları, oteller, alışveriş merkezleri, sosyal tesisler, kamu kurumları ve belediyeler, restoran ve dinlenme tesisleri, parklar ve yeşil alanlar, otoparklar, sağlık kuruluşları ve hastaneler gibi birçok alanda elektrikli araç şarj istasyon kurulumu yapılabildiğini belirten Sarvan, şöyle devam etti: “Şarj istasyonu ağımız her geçen gün artıyor. Türkiye’nin her yerine şarj istasyonu kurmaya devam ediyoruz. İstasyonlarımız elektrikli araçların hızlı ve etkin bir şekilde şarj edilmesini sağlarken, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği kullanarak temiz ve yeşil bir çevreye de katkı sağlıyor. Sürdürülebilir bir geleceğe yaptığımız çalışmalarla katkı sağladığımız için gurur duyuyoruz. Çevreye duyarlı çözümlerimizle topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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