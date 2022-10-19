CW Enerji, Ar-Ge ürünleri ile fuarda göz kamaştırdı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen fuarlarda gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Firma, platin sponsoru olduğu 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda AR-GE sonucu geliştirdiği ürünleri ile göz kamaştırdı.ANTALYA (İGFA) - Fuarlarda yenilikçi ürünleri ile ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken CW Enerji, 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda adeta göz kamaştırdı.

Sektörleri ile ilgili hemen her etkinlikte aktif olarak yer almaya devam ettiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda platin sponsor olduklarını ve fuarda AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri ürünlerini sergilediklerini söyledi. Sarvan, son teknoloji ile ürettikleri birbirinden değerli ürünlerinin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade ederek, “Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz yenilikçi çalışmalarımızı fuarda katılımcılarla bir araya getirdik. Standımıza ilgi yoğundu” dedi. Fuarın oldukça verimli geçtiğini dile getiren Sarvan, birçok iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, fuara alanında uzman geniş bir kadro ile katıldıklarını belirterek, “İki katlı dev standımızda sektör paydaşlarımız ile bir araya geldik. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen ziyaretçilerle yeni iş bağlantıları kurduk. Ürünlerimiz ziyaretçilerimizin beğenisini topladı. Standımıza üç gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisi vardı. Sektörün öncü firması olarak bu tür etkinliklerde etkin bir şekilde yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, fuar kapsamında gerçekleştirilen seminerde güneş enerjisi sektörü hakkında bilgiler verdi. Yoğun ilginin olduğu seminer sonrasında 15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’na katkılarından dolayı CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Bu arada CW Enerji'nin 17-20 Ekim tarihleri arasında Libya’da düzenlenecek olan “Construction EXPO 2022” ile yeni elektrikli araç şarj istasyonları markası CV Charging Vehicles ile de 26-28 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek “EVCHARGE Show” fuarına katılacağı öğrenildi.