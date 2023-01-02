Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi rekoru açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

TÜRK LİRASI İLE YAPILAN DIŞ TİCARET 350 MİLYAR LİRAYI AŞTI

İstanbul'da 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatta kendi paramızı giderek etkin bir şekilde kullanmaya başladık. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Türk lirası ile gerçekleşen Dış Ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya yaklaştı" dedi.

https://youtu.be/8nIsrmunITw

Geçen sene hizmet ihracat içerisinde tam bir yükseliş olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 76.4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu gerçekleşmesi itibarıyla hedefimiz olan 85 milyar doların üzerine çıkmasını ve cari açığımıza 50 milyar dolarlık katkı yapmasını bekliyoruz" dedi.

Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ülkeler arasında ilk 10 arasında yer almak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak Kasım dönemi itibarıyla ihracat ailesine katılan yeni firma sayısı 9 bin 700'ü aştı" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet tarihimizin rekoru olan bu ihracat rakamı ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.