Cumhurbaşkanı Erdoğan: İttifaka ve isme değil büyük vizyona destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı' ödül töreninde konuştu. Erdoğan, "Sizlerden bir ittifaka bir partiye bir isme değil işte bu büyük vizyona, bu büyük hedeflere destek vermenizi istiyorum" dedi.ANKARA (İGFA)- Türkiye'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhit listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül töreninde, iş ve ekonomi dünyasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin 'Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülü Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük 225 uluslararası teknik müşavirler listesinde de 7 firma ile temsil edildiğine vurgu yaptı. Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde bu sayıların nasıl giderek arttığını, firmaların dünyanın dört bir yanındaki çalışmalarına bizzat şahit olarak da takip ettiğini ifade eden Erdoğan, "Küresel ekonomik krizin en çok etkilediği alanların başında müteahhitlik sektörünün gelmesine rağmen firmalarımızın ülkemizi başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sahip olunan tecrübenin uluslararası müteahhitlik projelerine daha kararlı şekilde talip olmasını sağladığını belirten Erdoğan, bu yatırımların yarısından fazlasının Türkiye'nin merkezinde bulunduğu, Avrupa, Asya, Orta Doğu coğrafyasında gerçekleştiriliyor olmasının da kendlierine avantaj sağlayan bir başka tablo olduğunu kaydetti.

Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar dolar seviyesine çıkacağı öngörüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta yüzde 10'a yani 75 milyar dolara çıkarmayı beraberce hedeflemeliyiz" dedi.

"Bu hedefi 2053 vizyonumuzda da en az yüzde 15 olarak belirlememiz gerektiğine inanıyorum" diyen Erdoğan, "Son yarım asırda dünyanın 131 farklı ülkesinde 460 milyar dolarlık proje yürüten müteahhitlerimiz için ülkemizin geldiği seviye dikkate alındığında bu hedefin gayet gerçekçi olduğundan şüphe duymuyorum. Bu projelerin yüzde 90'ının son 20 yılda gerçekleştiğine de özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Dövizden istihdama, teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan uluslararası müteahhitlik hizmetlerini tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/DnUcHYrrtuE

"AVRUPA MİDE KRAMPLARI GEÇİRİRKEN BİZ..."

İş dünyasına da seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde öyle büyük bir hedef var ki, hiç bir bireysel, siyasi, ekonomik çıkar bunun önüne geçemez" diyerek, "Sizlerden bir partiye bir isme değil, bu büyük vizyona destek veremnizi istiyorum" çağrısında bulundu.

"Tarımda hem çok iyi rekolte elde ettiğimiz, hem de alım fiyatlarıyla üreticilerimizin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Avrupa'nın mide krampları geçirdiği kışa biz gayet rahat bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

Konuşması ardından Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından, birliğin ilk tüzüğü Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte takdim edildi.

Erdoğan, müteahhitlik firma temsilcilerine ödüllerini takdim etti.