Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı... MTV değerleme oranı belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) değerleme oranı 2023 yılında yüzde 61,5 olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Yüzde 122,9 olarak belirlenecek MTV değerleme oranında, Cumhurbaşkanı’nın yüzde 50’ye kadar indirim yapma yetkisi kullandı.

Karar bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, 2023 yılı için MTV değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.