Coşkunöz veri bilimci gençler yetiştirecek

Coşkunöz Eğitim Vakfı yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencilerinin yetkinliklerini geliştirecek ücretsiz Veri Bilimci Yetiştirme programının ikincisini, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı-BEBKA iş birliğiyle düzenleyecek.BURSA (İGFA) - 34 yıldır nitelikli genç istihdamının artırılması amacıyla çalışmalar yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğiyle Veri Bilimci Yetiştirme Programı’nın ikincisini hayata geçiriyor. Program kapsamında yeni mezun ve üniversite son sınıf öğrencileri, hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak sıfırdan uzmanlığa yetkinliklerini artırma şansı yakalayacak.

18 HAFTA SÜRECEK EĞİTİM ÜCRETSİZ VERİLECEK

İş hayatına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere projeler yürüttüklerini söyleyen CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “ Sosyo-ekonomik kalkınma ve eğitimin aynı paralelde ilerlediğinin bilincindeyiz. Buradan yola çıkışla Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, gençlerimizin nitelikli ve yetkin birer uzman olması amacıyla hayata geçirdiğimiz Veri Bilimci Yetiştirme Programı’nın ilkinde aldığımız istihdam sonuçları bizi mutlu etti. Bu çerçevede Veri Bilimci Yetiştirme Programı’nın ikincisini Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden öğrencilerin katılımıyla, BEBKA iş birliğiyle yürütme kararı aldık. Bu programda gençlere ücretsiz olarak teorik ve uygulamalı eğitim verilecek. Gençler, toplamda 180 saat olmak üzere 18 haftalık eğitimi tamamladıktan sonra veri bilimi alanında bilgi ve beceri kazanmış olarak iş dünyasına katılabilecek” dedi.

BURSA, ESKİŞEHİR VE BİLECİK’TEN ÖĞRENCİLER KATILABİLECEK

Programın gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir rehber olacağını belirten BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. M. Zeki Durak da “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022 yılının teması “Genç İstihdamı” olarak belirlendi. Sanayi kenti Bursa’da gençlere istihdam fırsatı sunan Veri Bilimci Yetiştirme Programı da temamıza önemli bir katkı sunuyor. Yeni mezun ve üniversite 4’üncü sınıf öğrencilerimizin faydalanacağı bu program; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerimizin yer aldığı TR41 Bölgesinde kalkınmaya ivme kazandıracak” diye konuştu.



Programa başvurular 22 Temmuz 2022 tarihine kadar https://www.coskunozegitimvakfi.org/tr/projeler/veri-bilimci-yetistirme-programi linki üzerinden gerçekleştirilebilecek.