Coşkunöz'ün İHA'larına sempozyum ilgisi

Coşkunöz Holding iştiraki Fly BVLOS Technology yetkilileri, sivil İHA alanında katılım sağlayan tek firma olarak kongredeki standında İHA’lar, teknoloji ve eğitim hizmetleri hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - Coşkunöz Holding yatırımı ile İHA sektörüne yeni bir soluk kazandıran Fly BVLOS Technology, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından bu sene İstanbul’da düzenlenen Global Implementation Support Symposium 2022 - Küresel Uygulama Destek Sempozyumu’na katılan tek İHA üreticisi firma oldu.

Sempozyuma gelen yerli ve yabancı birçok katılımcı, firmanın ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Sempozyuma ICAO üye ülkelerinin bakanları, büyükelçiler, ICAO direktörlerinin yanı sıra EASA, Eurocontrol, IATA, ACI gibi uluslararası havacılık kuruşlarının genel müdür ve başkanları, 40’tan fazla ülkenin sivil havacılık teşkilatının genel müdürü ve havayolu işletmelerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Stantta, ayrıca Fly BVLOS’un yakın zamanda İngiltere’ye ihracatını gerçekleştirerek önemli bir katma değerli ürün ihracat başarısına imza attığı JACKAL İHA ile ilgili bilgi verildi. Firmanın sivil drone kullanımı alanında verdiği nitelikli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri anlatıldı