Çorum'un büyüme performansı yüksek

TÜRKONFED ve CIPE iş birliği ile hayata geçirilen ‘İş Dünyası için Yerel Kalkınma’ projesinin 5'inci dönemdeki 4'üncü etkinliği Çorum’da düzenlendi.ÇORUM (İGFA) - Türkiye’nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütüTürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında Çorum’da bir etkinlik düzenlendi.

Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım gösterdi.

Etkinliğin açılışında konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Türkiye’deki ekonomik faaliyetin ve refahın, bölgeler ve kentler arasında adaletsiz dağıldığını belirterek, "Bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde, en kritik unsurlardan birini yerel kalkınma oluşturuyor. Bölgesel kalkınma farklarını geleneksel endüstriyel üretimle kapatmanın zamanı artık geride kaldı. Dijital ve yeşil dönüşümle akıllı şehirlere geçişin önünü açacak, yeni bir ekonomik model arayışının içindeyiz. 21. yüzyıl dünyası pek çok açıdan ‘kentlerin dünyası’ olacak ve kentlerimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınacak. Ülkemizin verimlilik, katma değer ve yüksek teknoloji sıçraması da Çorum dahil Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki kentlerimizin, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi ile mümkün” diye konuştu.

Çorum’un büyüme performansına ve rekabetçilik sıralamasına dikkat çeken Sönmez, “2022 yılını 1,89 milyar dolarlık bir ihracat ile 17. sırada kapatan Çorum, GSYH’de de 13 bin doları aşarak ülke ortalamamızın üstünde bir performans gösterdi. Buna rağmen 81 ilimiz arasında rekabetçilik endeksinde 58’inci sırada yer alması Çorum’un eğitimden sosyal yaşama, ulaşımdan beşeri sermayeye gelişim alanlarını da ortaya koyuyor. Biz TÜRKONFED olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının yolunun Anadolu’dan ve KOBİ’lerimizden geçtiğine inanıyoruz. İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projemiz kapsamında da ülkemizi, ekonomimizi, kentlerimizi ve toplumu dayanıklı kılmanın yollarını ve yöntemlerini her birlikte konuşacağız" dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış’ın moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, EYODER Genel Sekreteri Yasemin Somuncu ve Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki’nin katılımıyla “Tedarik Zincirinde Afet Dayanıklılığı ve Risk Yönetimi” başlıklı bir panel düzenlendi.Etkinliğin son bölümünde isekatılımcılarla fikir alışverişinde bulunuldu.