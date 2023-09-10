Çorum'da ayçiçeği hasadı sevinci

Çankırı Belediyesi, ayçiçek tarlasında yeni sezonun hasadını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl ayçiçek ekimi yaptığı Yeniceköy yakınlarındaki atıl arazide bu yıl kuruyemişlik kabak ekimi gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, merkez Çavuş köyü yakınlarındaki yaklaşık 30 dönümlük başka bir araziye de ayçiçek ekmişti. Yağlık ayçiçekler, hasat edildi. Toplanan ürün, fabrikaya verilerek bitkisel yağa dönüştürülecek.ÇANKIRI (İGFA) - Çankırı Belediyesinin geçtiğimiz yıl sosyal proje olarak hayat geçirdiği uygulama, bu yıl da devam ettirilerek bitkisel yağlar dar gelirli ailelere dağıtılacak.

Bu yıl tüm arazilerinden daha yüksek verim alan Çankırı Belediyesi, buğdaylardan sonra günebakanları topladı. Ekiminden hasadına kadar hiçbir kimyasal madde kullanılmadan organik ilaç ve yerli gübre ile bakımı gerçekleştirilen yağlık ayçiçeklerin hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ayçiçeklerin içinin daha dolu olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bu yıl tüm tarlalarındaki ürünlerin verimini ve kalitesini arttırdıklarını söyledi.