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Coca-Cola İçecek’in Bangladeş’teki satın alma süreci tamamlandı

EKONOMİ 21.02.2024, 09:10
Coca-Cola İçecek’in Bangladeş’teki satın alma süreci tamamlandı

Coca-Cola İçecek, Bangladeş’te faaliyet gösteren Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited (CCBB) hisselerinin tamamını satın aldı. Coca-Cola İçecek’in, Çorlu’dan Çin sınırına kadar uzanan bölgede Türk bayrağını dalgalandırdığı nüfus, Bangladeş’le birlikte 600 milyona ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de birçok alanda faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nun hâkim ortak olduğu Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI), Bangladeş’te faaliyet gösteren iki Coca-Cola şişeleyicisinden biri olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited (CCBB) hisselerinin tamamını satın aldı. Böylece, faaliyet gösterdiği ülke sayısı 12’ye yükseldi.

CCI,tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. (CCIHBV) ile, The Coca-Cola Company (TCCC)'nin Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited'daki tüm hissesinin satın alınması için hisse alım sözleşmesini (SPA) 15 Şubat 2024 tarihinde imzalamıştı. İşlem, hisse devri başvurusu ve tescil edilmesinin ardından 20 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. CCI’ın CCBB’deki sahiplik oranı doğrudan ve dolaylı olmak suretiyle 0’e ulaştı.

 

“ÇORLU’DAN ÇİN SINIRINA KADAR BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRIYORUZ”

Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bangladeş satın almasıyla birlikte CCI’ın, Türkiye’den Çin’e kadar uzanan operasyon coğrafyasında 34 üretim tesisinde Türk bayrağını gururla dalgalandırmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özilhan sözlerine şöyle devam etti: “Bangladeş’in potansiyeli ile CCI'ın yeteneklerini birleştirerek önemli bir büyüme potansiyeli yakalayabileceğimize ve tüm paydaşlarımıza değer katabileceğimize inanıyoruz. CCBB’nin satın alınmasıyla Coca-Cola İçecek şirketimizin coğrafi ayak izini genişletmiş ve çeşitlendirmiş oluyoruz.”

KARİM YAHİ: “BU SATIN ALMA İLE CCI 600 MİLYON NÜFUSA ULAŞACAK”

CCI CEO’su Karim Yahi ise dünyanın en kalabalık 8. ülkesi olan Bangladeş’teki bu satın alma sonrası toplamda 600 milyonluk bir nüfusa ulaştıklarını belirtti. Yahi, “Bangladeş’te IMF raporlarına göre %6’nın üzerinde olan ekonomik büyüme potansiyeli bekleniyor. Bangladeş’in büyüme beklentisi ve nüfusun büyük oranda genç olmasının CCI’ın dış pazarlardaki gücüne güç katacağına inanıyorum. 300’den fazla çalışanı, 1 şişeleme fabrikası ve 3 ana deposu ile CCBB, yaklaşık 300 bin satış noktasına hizmet veriyor ve 500’e yakın distribütörle çalışıyor. CCI olarak Bangladeş’in parlak geleceğine ortak olmak ve katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

CCBB, Bangladeş'te faaliyet gösteren iki Coca-Cola şişeleyicisinden biridir. 2009 yılında kurulan CCBB, Bangladeş'in Rangpur, Raj Shahi, Mymensingh ve Dhaka bölgelerinde yaklaşık 100 milyon nüfusa hizmet vermektedir. CCBB'nin toplam satışlarının büyük bölümünü gazlı alkolsüz içecekler oluştururken, ürün portföyünün geri kalanını su kategorisi oluşturmaktadır.

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