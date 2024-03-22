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Coca-Cola İçecek, 2023'te 6,1 milyar TL yatırım yaptı

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, “2023 yılı, talepten önce yatırım stratejisinden ödün vermeden yatırımlarımıza yoğun bir şekilde devam ettiğimiz bir yıl oldu 2023 yılında CCI olarak toplam 6,1 milyar TL’lik yaptırım yaptık” dedi ve 2024 yılında da yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi Karim Yahi, kısa bir süre önce tamamlanan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’in satın alımını, “600 milyonluk nüfusa hizmet götürmemizi sağlayan önemli bir kilometre taşı” diye nitelendirdi

EKONOMİ 22.03.2024, 09:59
Coca-Cola İçecek, 2023'te 6,1 milyar TL yatırım yaptı

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO’su Karim Yahi, “2023 yılı, talepten önce yatırım stratejisinden ödün vermeden yatırımlarımıza yoğun bir şekilde devam ettiğimiz bir yıl oldu. 2023 yılında CCI olarak toplam 6,1 milyar TL’lik yaptırım yaptık” dedi ve 2024 yılında da yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. Karim Yahi, kısa bir süre önce tamamlanan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’in satın alımını, “600 milyonluk nüfusa hizmet götürmemizi sağlayan önemli bir kilometre taşı” diye nitelendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Coca-Cola İçecek (CCI) 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. CCI, konsolide satış hacminde 2023 yılında geçen yıla kıyasla %2,6 azalma olmasına rağmen yatırımda hız kesmediklerini ve operasyon coğrafyasına toplam 6,1 milyar TL yatırım yaptıklarını duyurdu. CCI’ın 2023 yılı net satış geliri organik bazda %8,4, net dönem kârı ise %48,3 arttı. CCI’ın yıl sonu faaliyet kârı (FVÖK), %26,2 artarak 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye pazarında 2023 yılında %25,7 net satış geliri büyümesi kaydedilirken, ünite kasa başına net satış geliri %32,4 oranında arttı. Enflasyon muhasebesi uygulamasının zorunlu olmadığı yurtdışı operasyonlarda ise net satış geliri büyümesi %59,3 düzeyinde gerçekleşirken ünite kasa başına net satış geliri TL bazında %61,2 yükseldi. Kur etkisinden arındırılmış bazda ise %21,0 oranında artış gösterdi.

ZORLU EKONOMİDE ETKİN PORTFÖY KULLANIMI BÜYÜMEYİ GETİRDİ

Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi 2023 yılsonu finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde “2023 yılında doğal afetler, ekonomik zorluklar ve komşu ülkelerdeki siyasi huzursuzluklar nedenleriyle operasyonlarımızda zorluklarla karşılaştık. Bu sorunlar tüketicilerin harcama iştahını da etkileyerek işimize yansıdı. Bu nedenle, satış hacmimiz konsolide bazda %2,6'lık bir düşüşle sene başında paylaşmış olduğumuz beklentimizden daha düşük gerçekleşti. Bu zayıflık, dinamik fiyatlandırma ve promosyon optimizasyonunun yanı sıra etkin portföy kullanımı aksiyonlarını da içeren etkili gelir büyüme yönetimi stratejimiz sayesinde telafi edildi” dedi.

TALEPTEN ÖNCE YATIRIM STRATEJİSİNDEN ÖDÜN VERMEDEN 6,1 MİLYAR TL YATIRIM

Satış hacmindeki daralmaya rağmen, talepten önce yatırım stratejisinden vazgeçmediklerini ve yatırımlarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirten Karim Yahi “2023 yılında %33'ü Türkiye operasyonlarına yönelik yapılan toplam yatırım harcamamız 6,1 milyar TL’ye ulaştı. Yatırım harcamasının satışlara oranı 2023’te %6,1 olarak gerçekleşmişti. Başta Kazakistan Çimkent’te ve Özbekistan Semerkand’da iki yeni fabrika olmak üzere 2024 yılında da yatırımlarımız sürecek. 2024’te Azerbaycan’da İsmayıllı, Irak’ta Bağdat ve Özbekistan’da Namangan fabrikalarımızın da temellerini atacağız. İşletme modelimizin gücü, kaliteli büyüme algoritması odağımızla; faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde değer yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

BANGLADEŞ SATIN ALMASI İLE 600 MİLYONLUK NÜFUSA HİZMET GÖTÜRÜYORUZ

Karim Yahi, 2023 yılı boyunca üzerinde çalıştıkları Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’in satın alımını kısa bir süre önce tamamladıklarını belirterek: “Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’in satın alınması bizim için önemli bir kilometre taşı. Türkiye’de Çorlu’dan Çin sınırına kadar 600 milyon kişiye ulaşarak, Coca-Cola sistemindeki en büyük 3. şişeleyici konumuna geldik. 31 şişeleme fabrikamız, 3 meyve işleme tesisimiz, 10 binden fazla çalışanımızla, yaklaşık 1,2 milyon satış noktasında hizmet veriyoruz. Bangladeş’in önünde parlak bir gelecek var ve yeteneklerimizi kullanarak Bangladeş’te büyüme ve değer yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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