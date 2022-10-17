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Cobot’lardan yeni iş akışına hızlı entegre

EKONOMİ 17.10.2022, 14:41
Cobot’lardan yeni iş akışına hızlı entegre

Robotik otomasyonun gelişimine öncülük eden teknoloji markası Universal Robots, sayısız avantajı ile hızlı yatırım geri dönüşü sağlayan cobot’larıyla işletmelere değer katarak, otomasyonda fark oluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Artan enerji maliyetini düşürmek ve olası hataları minimuma indirerek yüksek kaliteye ulaşmak için robotların üretim süreçlerine uyumlanması işletmeler için gereklilik haline geliyor. İşletmelerin güvenlik riski nedeniyle robotlara karşı çekinceleri cobot’lar yardımıyla aşılıyor.

“COBOT’LAR BİRÇOK UYGULAMAYA HIZLICA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR”

Dünyada üretim süreçlerinin dijitalleştiğini, robotik dönüşümün de her geçen gün yaygınlaştığını söyleyen Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Cobot’lar; üretimde kalite artışı, hammadde kaynaklarında tasarruf, yeni pazarlara açılmada ve rekabette avantaj sağlıyor. Birim zamanda artan üretim, aynı miktar hammadde ile daha fazla üretim ve yükselen kârlılık sayesinde hızlı bir yatırım geri dönüşüne de fırsat tanıyor. Hızlı kurulumu, kolay programlaması, esnek ve güvenli kullanımıyla cobot’lar paketleme-paletleme, plastik enjeksiyon, makine besleme, alma-bırakma, çapak alma-polisaj, montaj-cıvatalama, kalite kontrol, yapıştırma-dağıtma ve kaynak gibi birçok uygulamaya hızlıca entegre edilebiliyor” dedi.

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