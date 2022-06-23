CNR’ın iflas kararı düştü!

CNR Holding’in 19 grup şirketinden biri olan CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. hakkında geçmiş yıllarda ilk derece mahkemesi tarafından yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile verilen hatalı iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı.İSTANBUL (İGFA) - CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ilk derece mahkemesi tarafından verilen iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılması karar, fuar organizasyonlarına aralıksız şekilde sürdüren şirket tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada "Haksız şekilde yerel mahkeme tarafından verilen iflas kararı nedeni ile CNR Holding’in devam eden mağduriyeti, geciken adalet ile bir nebze de olsa giderilmiş oldu. CNR şirketlerine karşı uzun süredir yürütülen karalama kampanyalarından biri olan CNR Uluslararası Fuarcılık hakkındaki hukuka aykırı şekilde alınan iflas kararının CNR lehine sonuçlanmış olması, ekonomi dünyası ve çok sayıda STK tarafından da olumlu karşılandı" denildi.

Holding yetkilileri, her ne olursa olsun fuar sektöründe gerek katılımcı firmalara, gerekse ülke ihracatına azami katkıyı sağlamaya, Türkiye'nin tanıtımı ve uluslararası ekonomisinin güçlenmesi adına var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.