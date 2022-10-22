CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını açtı

100'ün üzerinde yayınevinin katılımı ile 12 bin 500 metre kare alanda düzenlenen 7. CNR Mersin Kitap Fuarı, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. 30 Ekim’e kadar kapıları açık olan fuar, 500’ün üzerinde söyleşi, seminer ve panel ile birbirinden değerli yazarın katılacağı imza gününe ev sahipliği yapacak.MERSİN (İGFA) - Akdeniz Bölgesi’nin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Mersin Kitap Fuarı, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 7. CNR Mersin Kitap Fuarı, daha ilk gününde kitapseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

CNR Mersin Kitap Fuarı, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, Mersin Valisi Ali Hamza PEHLİVAN, AKP Mersin Milletvekili Hacı ÖZKAN, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan KIŞ, MTSO - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan KIZILTAN, MTSO - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulhamit İZOL’un katılımı ile açıldı.

CNR Mersin Kitap Fuarı gibi güzel bir etkinliğin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ‘’Kitap okumanın önemini ne kadar anlatsak yetersiz kalır. Kitaplar, zihnimizi ve yolumuzu aydınlatan kaynaklardır. Kitap hayatımızın her anında, hangi yaşta olursak olalım, yanı başımızda durması gerekir. Hiç bir beklenti olmadan size bir dünyanın kapısını açarak sizin o kapıdan içeri girmenizi sağlar. O kapıyı araladığınızda aydınlanırsınız. Okudukça da nasıl büyük bir deryanın içinde olduğunuzu idrak edersiniz. Bir kitap okuyan çok şey bildiğini, on kitap okuyan bir şeyler bildiğini, yüz kitap okuyan ise hiç bir şey bilmediğini anlar. Okudukça yeni şeyler keşfeder yeni parantezler açarsınız’’ dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Bu tarz fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler değil, on binlerce okuru, en sevdikleri yazar ve çizerlerle bir araya getiren sosyal ve kültürel organizasyonlar olduğun belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Ceyda Erem, ‘’CNR Mersin Kitap Fuarı, CNR ailesi için bir anlamda sosyal sorumluluk projesi halini aldı. Çünkü kitap, kitap okumak ve okunmasına vesile olmak bizim için çok değerli. Düzenlediğimiz kitap fuarı organizasyonları ile Türk halkının kitap okuma alışkanlığını daha yukarı çekme çabasındayız. Hem Mersin’de, hem de İstanbul’da organize ettiğimiz kitap fuarları aracılığı ile toplumumuzun düzenli kitap okuma alışkanlığına katkı sağlayabilirsek bizim için en büyük kazanç budur. Bu yüzdendir ki kitap fuarlarımıza ticari bir platform olarak bakmıyoruz. 12 bin 500 metrekare alanda düzenlediğimiz fuarın kapıları 30 Ekim’e kadar açık olacak. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı bu yıl 500 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesini bekliyoruz’’ dedi.

Okuyucuları daha çok kitapla buluşturmak amacıyla 7.si düzenlenen kültür, sanat ve bilgi dolu CNR Mersin Kitap Fuarı’nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, ‘’Sadece Mersin’in değil Çukurova ve Akdeniz’in en önemli kültür etkinliklerinden olan fuarın hepimize güzel hisler bırakmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere insan yaşamını etkileyen en önemli unsurlardan biri bilgi sahibi olmaktır. Şüphesiz bilgiye ulaşmanın yolu okumaktan geçer’’ dedi.

Kitap fuarlarının her zaman ilgi çeken fuarlar olduğunu vurgulayan MTSO - Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, ‘’Bu anlamda CNR’a çok teşekkür ediyorum. Kitap hayatın akışını değiştirir. Kitap okumak bilgi dağarcığımızı geliştirmemizde çok önemlidir. Özellikle gençler kendini geliştirmek için mutlaka kitap okumalı. Gerçek bir bilim ve ilim adamı olmanın yolu okumaktan geçer.’’ dedi.

MİLYONLARCA KİTAP

Okurların merakla beklediği 7. Mersin CNR Kitap Fuarı, bu yıl okuyucuyu, aralarında Yapı Kredi, İş Bankası, Kırmızı Kedi, İnkılap, Destek, Sel, İndigo, Ephesus, Kafka, İşler, Can ve İthaki’nin de olduğu 100’den fazla yayıneviyle buluşturuyor.

Yıl boyunca Mersin ve Adanalı okurlar tarafından merakla beklenen fuarda, sektörün en öncü yayınevi, yayıncı, basın yayın kurumları, üniversite ve dershaneler, araştırma ve kültür merkezleri, yayın grupları ve telif ajansları aynı çatı altında buluştu. Özellikle Mersin ve çevresinde eğitim gören 1 milyon öğrencinin sabırsızlıkla beklediği fuarda, her yaş grubuna hitap eden hikâyeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte milyonlarca kitap sergileniyor.