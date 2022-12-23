CNR Holding, CWEIC'in stratejik ortağı oldu

CNR Holding dünyanın en prestijli ticaret etkinliği kuruluşu CWEIC’in stratejik ortağı olduİSTANBUL (İGFA) -Türkiye'nin fuarcılıkta küresel ve lider markası olan CNR Holding, dünyanın en prestijli ticaret etkinliği odaklı kuruluşlarından biri olan Commonwealth Enterprise and Investment Council (CWEIC)'in stratejik ortağı oldu.

CWEIC'ten yapılan duyuruda CWEIC Başkanı Lord Marland, CNR Holding'in CWEIC ağına katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Düzenlediği ticari fuarlar ve B2B etkinliklerle uluslararası ticareti artırma misyonuyla 1985 yılında Ceyda Erem tarafından İstanbul'da kurulan CNR Holding’in Avrasya pazarında ticaretin kolaylaşması için Türkiye'de fuarlar düzenlemiş ve birçok fuarı kendi sektörlerinde standart hale getirdiğini belirten Lord Marland, CNR Holding'in Ruanda ve BAE'de fuarlar düzenleyen bir dünya markası olduğunu da vurguladı. Marland, "Şu anda 21 Afrika Milletler Topluluğu üyesi ülkeye odaklanarak, önemli İngiliz Milletler Topluluğu pazarlarındaki ayak izlerini genişletmek için CNR Holding ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor” dedi.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in hazır bulundugu toplantılarda Başkan Yardımcıları İlhan Erem ve S. Serhan Erem'in CWEIC Küresel Danışma Konseyi'ne katılacağı belirtilen açıklamada, "İlhan Erem, ticari fuarlar ve pazarlama alanında geniş bir deneyime sahip olup, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı öncesinde Genel Yayın Yönetmenliği de dahil olmak üzere sektörde çeşitli görevler üstlenmiştir. Serhan Erem ise, ticari fuar organizasyonu ve finansmanına geniş bir deneyim yelpazesi getiriyor. BIA Direktörlüğü gibi birçok görev üstlenmiş olup halen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir" ifadelerine yer verildi.