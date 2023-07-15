CK Enerji dinamik girişimcileri sektöre kazandıracak

23 Ağustos’a kadar başvuruların kabul edileceği hızlandırma programında ilk 10 projeye 100’er bin TL’lik destek sağlanırken projenin paydaşları arasında yer alan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, “satın alma, ortak üretim ve ilk yatırım” gibi alanlarda söz konusu girişimlerin yanında olacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye ve dünyada enerji sektörü önemli bir dönüşüm süreci yaşarken iklim değişikliği ile mücadele, enerji güvenliği, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yenilikçi fikirlerin önemi giderek artıyor. Genç girişimleri, start-up’ları, yenilikçi projeleri desteklemek üzere harekete geçen CK Enerji de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılında, “enerji sektörünün 2023 yılı projesi” olmaya aday “CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı”nı başlattı.

Türkiye’nin üç bölgesindeki 7 ilde, 8,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) ile Viveka İnkübasyon Merkezi’nin işbirliğiyle düzenlenen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı; “elektrik dağıtım sektörü ve dağıtım teknolojileri” konularında yenilikçi, teknolojik, ekonomik ve çevresel açıdan çözümler üreten akademisyen, öğrenci ve start-up'ların prototip seviyesindeki Ar-Ge projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

“ENERJİ SEKTÖRÜ GELİŞİME AÇIK BİR ALAN”

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2023 olarak belirlenen CK Enerji Dinamik Hızlandırma Programı’nın tanıtım toplantısında konuşan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Bugün, Dinamik Hızlandırma Programı’nı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu programla, enerji sektörüne yeni çözümler sunmak, inovasyonu teşvik etmek, girişimcilerimize cesaret vermek istiyoruz. Genç girişimcileri, start-up'ları ve yenilikçi projeleri destekleyerek onlara gerekli kaynakları sağlayacak böyle bir platformun içinde bulunmak yıllardır bu sektörde yer alan biri olarak bana çok ama çok büyük heyecan veriyor” diye konuştu.