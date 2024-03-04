CK Enerji çalışanları afetzede öğrencilerin eğitimleri için koştu

Bu yıl 9 bin 600 sporcunun kayıt yaptırdığı 19. Runtalya Maratonu’nda CK Enerji çalışanları 120 kişiden oluşan büyük bir ekiple yer aldı. CK Enerji çalışanları maratonda, TEV’in “Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun” Projesi kapsamında afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayallerinin yarıda kalmaması için açılan bağış kampanyasına destek verdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da bu yıl 19’uncusu düzenlenen Runtalya Maratonu, 47 ülkeden 1.600’ü yabancı olmak üzere 9 bin 600 koşucuyu buluşturdu. Toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak hedefi ile yıllardır maratonda yer alan CK Enerji çalışanları, bu kez 120 kişiden oluşan büyük bir ekiple Runtalya Maratonu’ndaydı.

3 Mart Pazar günü gerçekleştirilen maratonda, Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına koşan CK Enerji şirketlerinin çalışanlarından oluşan ekip, TEV’in “Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun” Projesi kapsamında afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayalleri yarıda kalmasın diye düzenlenen bağış kampanyasına koşarak destek verdi. Koşuyu tamamlayan CK Enerji takımı bitiş çizgisini geçerek madalyalarını alırken, şirket çalışanlarından bazıları da iyilik koşusuna destek vermek için çocukları ve evcil hayvanlarıyla alandaydı.

1-3 Mart tarihleri arasına gerçekleştirilen Runtalya Maratonu bu yıl da yarış öncesi, sırası ve sonrasındaki yan etkinlikleriyle beraber sağlıklı yaşamın eğlence ile iç içe olduğu 3 günlük spor festivaline dönüştü. 2006’dan bu yana, Türkiye’nin en büyük lifestyle maraton etkinliği olan “Runtalya Presented by Fraport TAV”, her yıl binlerce koşucuya ev sahipliği yapıyor.