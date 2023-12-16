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CITS Bilişim Hizmetleri, SAP iş ortağı oldu

EKONOMİ 16.12.2023, 12:30
CITS Bilişim Hizmetleri, SAP iş ortağı oldu

Coşkunöz Holding çatısı altında kurumların stratejik dijital dönüşüm çalışmalarına bütünsel bakış açısıyla operasyonel ve teknolojik katkı ve uçtan uca çözümler sunan CITS Bilişim Hizmetleri, kurumsal uygulama yazılımlarının küresel lideri SAP’nin iş ortağı oldu.

BURSA (İGFA) - Büyüyen uzman kadrosu ve ürün portföyüyle yeteneklerini güçlendirmeye devam eden CITS (Cloud Information Technology Services), kurumsal uygulama yazılımlarında küresel lider SAP’nin iş ortağı oldu. Coşkunöz Holding çatısı altında faaliyet gösteren SAP Silver Partner CITS bu iş birliğiyle dijital dönüşümde güvenilir bir iş ortağı olmayı, SAP’nin akıllı ERP çözümü S/4HANA başta olmak üzere finans, lojistik ve iş zekâsı alanlarındaki yazılım ürünlerini CITS müşterileriyle buluşturmayı, yetkin ve alanında uzman ekipleriyle kurumlara SAP projelerinde lisans satışı, danışmanlık ve destek hizmetleri sunmayı hedefliyor. CITS, uçtan uca çözümlerinin yanı sıra her ölçekten kurumun buluta güvenli ve sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlayan RISE with SAP çözümünü de sunuyor. İş birliği kapsamında CITS’in farklı sektörlere özel hazırladığı ürün ve çözümler de SAP’nin pazar yerinde satışa sunulacak. 

Konuyla ilgili değerlendirme yapan CITS Genel Müdürü Semih Gür “Coşkunöz Holding iştiraklerinden CITS Bilişim Teknolojileri olarak 2016 yılından bu yana sunduğumuz yenilikçi çözüm ve hizmetlerle stratejik dijital dönüşüm yolculuklarında müşterilerimize en yakın yol arkadaşları olarak eşlik ediyor ve destek oluyoruz. Uygulama yazılımları, yapay zekâ, IoT, büyük veri gibi Endüstri 4.0 projeleri ile farklı sektörlerden birçok şirketin dijital dönüşümüne katkı sunuyoruz. Dünya kurumsal uygulama ve yazılım pazarının lider kuruluşu SAP ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile ürün ve hizmet yelpazemizi daha da genişletmenin heyecanını yaşıyoruz. SAP ile birlikte dijital dönüşümlerini gerçekleştirmek için çalışan kurumların artık çok daha güçlü bir iş ortağıyız” diye konuştu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da “SAP Türkiye olarak 20 yılı aşkın süredir güçlü ekosistemimizle birlikte ülkemizin sürdürülebilir gelişimine ve dijitalleşmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye’deki kurum ve markaların dünya çapında imza attıkları başarılara ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızın katkısı çok değerli. Yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan ve Coşkunöz Holding gibi sanayiye yön veren güçlü bir holdingin uzun yıllara dayanan deneyimini iş dünyasına kazandıran CITS’in başarılarını ve kurumlara sunduğu yenilikçi çözümleri yakından takip ediyorduk. CITS iş birliği ile kurumların dijital dönüşümlerine sunduğumuz katkıları yeni bir boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Genç Profesyoneller Programı ile Yılın SAP Akademi Ödülü’nü aldı

Geçtiğimiz günlerde SAP iş birliğiyle bilişim sektöründe genç yetenekleri destekleyen Genç Profesyoneller Programı ile “Yılın SAP Akademi Ödülü”nü alan Coşkunöz Holding, Türkiye’de uzun yıllardır SAP teknolojilerini kullanan kurumlardan biri olarak öne çıkıyor. Otomotiv sektöründe Türkiye’deki ilk SAP projesini hayata geçiren Coşkunöz Holding, bilgi teknolojileri alanında özellikle sanayiye yönelik 30 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesini iş dünyasına sunmak amacıyla 2016 yılında CITS Bilişim Hizmetleri şirketini kurdu. CITS; SAP çözümleri, PLM uygulamaları, Endüstri 4.0 çözümleri, bulut tabanlı yazılım uygulamaları, sistem, network ve siber güvenlik konularında alanında yetkin ekibiyle geliştirdiği firma bazlı bulut bilişim hizmetleri kullanım modeliyle, müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm BT servislerini tek elden bulut bilişim hizmeti olarak sunuyor.

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