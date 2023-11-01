Son Dakika

Çıraklık Eğitim Programı kapsamında 2 çalışanı olan şirket 668 bin TL hibe alabilir

EKONOMİ 01.11.2023, 10:08
Çıraklık Eğitim Programı kapsamında 2 çalışanı olan şirket 668 bin TL hibe alabilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen programlar ile çalışanlar yeni mesleki yetkinlikler kazanırken veya var olan yetkinliklerini geliştirirken şirketler de teşvik ve hibelerden yararlanıyor. Ancak bunlardan yararlanmak için evrakların mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması ve uygulama süreçlerinin takibi büyük önem taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz Temmuz ayında sonlanan Ustalık Telafi Programı kapsamında sunduğu danışmanlık hizmetiyle 30 firmanın toplam 21 milyon 98 bin TL hibe almasını sağlayan insan kaynakları platformu Kolay İK, şimdi de Bakanlığın Çıraklık Eğitim Programı için danışmanlık hizmeti veriyor.

Şirket, çözüm ortakları arasında yer alan Neprotech iş birliğiyle sunduğu danışmanlık çerçevesinde, şirketin hibeden yararlanıp yararlanamayacağı, potansiyel hibe tutarı,dokümantasyon ve kayıt işlemleri, uzman bir ekip tarafından tamamen ücretsiz olarak takip ediyor.

18-22 YAŞ ARASI ÇALIŞANLARI OLAN ŞİRKETLER BAŞVURABİLİR

MEB’in Çıraklık Eğitim Programı’na,‘18 - 22 yaş aralığında veeğitim durumu ortaokul mezunu, lise terk veya açık lise öğrencisi’çalışanları olan şirketler, herhangi bir kayıt üst limiti bulunmaksızın başvurabiliyor. Stajyerler ve yabancı uyruklu çalışanlar ise program kapsamı dışında kalıyor. Program çerçevesinde her bir çalışan için ilk üç yıl boyunca asgari ücretin yüzde 30’u, dördüncü yıl ise asgari ücretin yüzde 50’si tutarında hibe ödemesinden faydalanılabiliyor.

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, dört yıl sürecek program kapsamında iki çalışanı olan bir şirketin 668 bin TL, 50 çalışanı olan bir şirketin ise 16,7 milyon TL hibe alabileceğini söyledi. "Çıraklık Eğitim Programı’nda da iki çalışanı olan bir şirket toplam 668 bin 482 TL, 50 çalışanı olan bir şirket ise toplam 16 milyon 712 bin TL’ye varan hibeden yararlanabilir" diyen Yalı, "Bu süreci yönetmemiz için bize başvuran şirket, programa katılmaya hak kazanırsa hibe üzerinden pay alıyoruz ancak katılmaya uygun değilse hiçbir ücret talep etmiyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3