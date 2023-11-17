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Çin Uluslararası İthalat Fuarı başarılı geçti

EKONOMİ 17.11.2023, 09:38
Çin Uluslararası İthalat Fuarı başarılı geçti

Türk ihracatçıları Çin’in en büyük ithalat fuarını başarıyla geride bıraktı. 15 Türk firması, 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde Çin Şanghay’da 6’ıncı kez düzenlenen Çin’in en prestijli fuarı Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2023’te (CIIE) Türkiye’nin Çin’e ihracatını artırmak için mesai harcadı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 4 yıldır Ege İhracatçı Birlikleri olarak üstlendiklerini söyledi.

“Türkiye’den Çin’e yapılan ihracat 2023 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 6 artışla 2 milyar 483 milyon dolara yükseldi. Çin’e ihracatımızı uzun vadede 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Fuara 3 bin 400'den fazla firma ve 394 bin profesyonel ziyaretçi katıldı. Bu da fuarın salgın öncesi seviyelere ulaştığını gösteriyor.  2020 yılından itibaren fuar uluslararası katılımcıların fiziksel katılımına kapatılmıştı, ilk kez bu yıl tam olarak açıldı. 15 Türk firmamız son derece başarılı iş bağlantılı sağladılar.”

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Fuar bu yıl Global Fortune 500 listesinden 289 şirketin katılımıyla yeni bir rekor kırdı. 18 ülkeden 100 uluslararası büyük firmaların 160 üst düzey yöneticileri vardı. Fuar sırasında Çin’in iş dünyasında önde gelen dernek ve odalarıyla görüşmeler yaptık. China Chamber of Commerce for Import and Export of Foodstuffs, Native Produce and Animal By Products in China (CFNA) Çin Tarım Ticaret Odası ve Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC Türkiye) ile işbirliği Protokolü imzaladık ve imza töreni yapıldı. Çin’deki ve diğer ülkelerin üst düzey temsilcilerinin ağırlandığı önemli zirvelerden China Import Food Summit 2023 etkinliğine de katıldık. Fuar bu sene Çinli büyük ithalatçıların yüksek katılımı ile çok verimli geçti.” dedi.

TÜRK ÜRÜNLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Türkiye standında zeytinyağı, zeytin, kuru meyve, ülkemiz ve yöremizin premium şarapları, bal, organik sağlıklı atıştırmalıklar vb. gıda ürünlerinin tanıtımı ve tadımı yapıldı. Türk ürünleri büyük beğeni aldı.

Ülkemiz ürünlerinin Çince tanıtımı robotlarla yapıldı ve fuar alanında sürekli ziyaretçilerin arasında gezdi. Robotlar üzerinde yer alan ikramlıkları ziyaretçilere ikram etti.

Ege İhracatçı Birlikleri, 6’ıncı Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Çinli yüksek takipçili influencerların Türkiye standından canlı yayınlar yapmalarını organize etti. 4 milyon takipçili Niu Yan 1 milyon takipçili Tao Yuan wechat ve weibo hesaplarından Türkiye standımızda ve firmalarımızın stantlarında canlı yayın yaptı. Niu Yan’in 110 bin takipçisi ve  Mrs.Tao Yuan’ın 106 bin takipçisi canlı yayına katıldı.

Türkiye Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve Ticaret Ataşeleri Yaprak Kadriye TAŞAR ve Tuğçe Terzi Türkiye standını ziyaret etti.

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