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Çin otomobillerine ek vergi
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi getirildi
EKONOMİ 08.06.2024, 09:59
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Çin'den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara ilave vergi getirildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye, Çin'den ithal edilen otomobillere ilave vergi kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40'lık vergi artık tüm yakıt tiplerindeki araçlarda uygulanacak.
Yapılan düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi.
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