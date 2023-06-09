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Çılgın Sayısal'da büyük ikramiye rekora koşuyor
EKONOMİ 09.06.2023, 10:09
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 200 milyon TL’yi aştı!İSTANBUL (İGFA) - Büyük ikramiyenin rekora koştuğu Çılgın Sayısal Loto’da devreden ikramiye tutarı 208 milyon 126 bin 824 TL oldu.
Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye 13 Eylül 2021’de gerçekleştirilen çekilişte, Denizli Pamukkale’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 212 milyon 285 bin 211 TL’lik ikramiyeydi.
Cumartesi günü gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi için büyük ikramiye 208 milyon 126 bin 824 TL’ye ulaştı
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|38
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|36
|35
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|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|1. M.City
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|89
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|84
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|75
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|38
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|O
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|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
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|38
|71
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|41
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