Çilek Mobilya, IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda

Dünyanın mobilya zirvesi IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı’nda yerini alan Çilek Mobilya, 29 Ocak’a kadar devam edecek fuarda ziyaretçileriyle buluşuyor.İSTANBUL (İGFA) - Çocukların hayallerinden aldığı ilhamı doğa, toplum ve çalışan yararı gözeterek inovatif ürünlere dönüştüren Çilek, mobilyalarını fuarda dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Çilek, bugün 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Türkiye’nin Çocuk Mobilyası denildiğinde ilk akla gelen markası olarak, önümüzdeki yıllarda 1000 satış noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Bulundukları niş pazarda büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek, bu yıl itibarıyla Rusya, Türkî Cumhuriyetler ve Afrika ülkelerinde şirket ve lojistik depolar kurmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çilek Mobilya pazarlama, satış ve ihracat ekipleri, Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı’nda misafirlerini ağırlamaya başladı. Fuarda özellikle çocuklarının odalarındaki eksikleri tamamlamak ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak isteyen ailelerin çocuk mobilyalarına ilgisi öne çıkıyor.