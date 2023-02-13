Çiğli'de 'Ekonomik Sosyal Konsey' kuruldu

Çiğli Belediyesi, kentin ekonomik ve sosyokültürel gelişimine yön vermek amacıyla Çiğli Ekonomik Sosyal Konseyi'ni kurdu. Konseyin ilk toplantısı olağanüstü olarak Kahramanmaraş depremi gündemiyle gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Çiğli’nin kısa, orta ve uzun vade gelişim planlarının kent paydaşlarıyla istişare içerisinde kararlaştırılması amacıyla kurulan Çiğli Ekonomik Sosyal Konseyi, ilk toplantısında Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma sebep olan depremleri masaya yatırdı.

Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya iş insanları, esnaf odaları, meslek örgütleri, Ata Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri, sivil toplum kuruluşları, Lions, Rotary ve Hemşehri Derneği ile muhtarlar ve ilçe esnafları katılım gösterdi. Başkan Gümrükçü, depremzedeler için başlattıkları dayanışma çalışmaları hakkında kent paydaşlarına bilgi verdi. Sürecin ilerleyen aşamalarıyla ilgili dayanışma çalışmalarını güçlendirecek adımlara dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Konsey toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi ve turistik anlamda sahip olduğumuz potansiyeli ortaya çıkarmak adına gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda, Sasalı ve Kaklıç Mahalleleri başta olmak üzere kentimizin birçok noktasında ‘Çiğlililere bile biz bu değerlere sahip olduğumuzu yeni öğrendik’ dedirtecek çalışmalara imza attık. Bu çalışmaları kurumsal bir çatı altında ve çok seslilik anlayışıyla sürdürmek adına kent paydaşlarımızla bir süredir gorüşmelerimizi sürdürüyorduk. Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle bu projemizi hızlandırdık ve Çiğli Ekonomik Sosyal Konseyi kuruluşunu öne çektik. İlk toplantımızda, yaşanan depremleri ve dayanışma çalışmalarımızı ele aldık. Çiğli olarak, depremzedelerimize daha faydalı neler yapabiliriz hususunda fikir alışverişinde bulunduk. Gerek bu deprem özelinde gerekse ilerleyen süreçte Konsey çatısı altında bir araya gelmeye devam edeceğiz. Katılım gösteren tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.