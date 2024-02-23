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Çiğli'de ek protokol müjdesi

EKONOMİ 23.02.2024, 14:20
Çiğli'de ek protokol müjdesi

Çiğli Belediyesi ile belediyede örgütlü sendika DİSK Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube arasında imzalanan ek protokol ile işçilerin maaşlarına yüzde 64,77 oranında zam yapıldı.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL ile DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, iş yerinde örgütlü sendika DİSK Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, yönetimi ve temsilcilerin katılımı ile ek protokol imzalandı. 2022 yılında 3 yıllık sözleşmeye imza atılmış ve buna göre birinci yıl yüzde 36, ikinci yılın ilk altı ayında yüzde 20, ikinci altı ayında ise yüzde 17 zam oranında anlaşılmıştı. Ancak yaşanan olumsuz ekonomik koşullar sonrası ek protokol imzalanarak ikinci altı ayda yüzde 17 olan zam oranı yüzde 35 olarak gerçekleştirilmişti. Üçüncü yılda da (TEFE+ÜFE)/2+2oranında zam hususunda anlaşma sağlanarak, yüzde 56, 27 oranında zam yapılmıştı. Ancak enflasyonun yüzde 64,77 olarak açıklanmasının ardından Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den işçilere ek zam müjdesi geldi.

GÜMRÜKÇÜ: “ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYİZ”

Çalışanları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğini ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, yüzde 56,27 olan zam oranını ek protokol ile enflasyona eşitledi. Gümrükçü, “3 yıl önce imzalanan sözleşme sonrasında enflasyonun bu denli artacağını biz de tahmin etmiyorduk, fakat gelinen noktada sözleşmeden doğan zam ne yazık ki enflasyonun altında kaldı. Bizler de sendika yetkilileri ile görüşerek, gerekli olan zammı yapmaya hazır olduğumuzu ve çalışanlarımızı asla mağdur etmeyeceğimizi dile getirdik. Böylece ek protokole imza attık. Arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ’DEN KIDEM MÜJDESİ

Öte yandan çalışanlara kıdem farkı müjdesi de veren Başkan Utku Gümrükçü, “Çalışanlarımıza kıdem farkını da vererek, adaleti sağlamayı hedefledik. 1 yılını dolduran her çalışanımız kıdem hakkını elde etmiş olacak. Bunun sonucunda her hizmet yılı için günlük 2 TL kıdem zammı hesaplanarak çalışanlarımızın hesaplarına yatırılacak” dedi.

Yapılan ek protokole göre; yüzde 56,27 olan zam oranına ek olarak yüzde 8,5 eklenerek zam oranı yüzde 64,77’ye yükseltildi ve aynı anda yemek ücretleri de 115 TL’den 150 TL’ye çıkarıldı. Bunun yanında çalışanlara kıdem zammı da geldi.

SARI: “BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ’YE VE SENDİKAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasında Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye teşekkür ederek, “Yaşanan bu ekonomik kriz ortamında işçi ve emekçileri enflasyona ezdirmeyerek bir iyileştirme yaptığı ve ek protokol imzalayarak işçilerin nefes almalarını sağladıklarından dolayı 5 yıldır birlikte çalıştığımız Çiğli Belediye Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü’ye, şube başkanımıza, şube yönetimine, temsilcilere katkı sunan ve emeği geçen herkese sendikamız adına teşekkür ediyorum. Sendikamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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