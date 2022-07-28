'Ciğer'i Diyarbakır tescilledi!

Bir çok şehirin 'ciğer kimindir' tartışmasına Diyarbakır tescil belgesi ile noktayı koydu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanlığı, “Ciğer kimindir” tartışmalarına son noktayı koydu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) uzun zamandan beridir çalıştığı ‘Ciğer kimindir?’ tescil belgesini 21 metre uzunluğunda kurulan ocak ile pişirdikleri 1 ton ciğer ile Türk Paten Kurumundan aldıkları belgeyi kamuoyu ile paylaştı.

Sabah kahvaltıyla birlikte üç öğün tüketilen ‘Diyarbakır ciğeri’ ve ‘Diyarbakır perdeli ciğeri’, Türk Paten Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, uzun süredir çalışmalar yürüttüğü Diyarbakır ciğeri ve perdeli ciğerin tescil belgesini alarak kamuoyuna duyurdu. Kentte hizmet veren gıda sektörü temsilcilerinin ustaları, Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü üstünde kurulan 21 metrelik ocakta 1 ton ciğer pişirerek misafirlere ikram etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, bugüne kadar 48 tane ürünün tescillendiğini söyledi. En sonunda ciğer kebabı ve perdeli ciğer kebabını tescillediklerini ifade eden Kaya, gastronominin önemine vurgu yaparak, "Bunları ortaya çıkartarak Türkiye’ye, dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ciğerin nereye ait olduğuyla ilgili birçok ilimizin tartışmaları var. Evet, ülkenin zenginliği, farklı farklı mutfaklarda yapılabilir ama Türk Patent Kurumu'nun verdiği belge ile ciğer kebabının Diyarbakır’a ait, Diyarbakır’da ticari olarak büyüdü. Diyarbakır’da 350 tane ciğer kebabı yapan işletmemiz var. Bizim yaptığımız sadece bu verileri toplayarak başvurmak. Türk Patent Kurumu da zaten ticarileşen ve büyüyen pazarı gördüğü için bunun Diyarbakır’a ait olduğunu tescilledi ve gerçek tadında yemek isteyenlere Diyarbakır’da yiyecekleri bir türü tescillemiş olduk" diye konuştu.

Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan da, mutlu ve sevinçli olduklarını belirtti.

“DİYARBAKIR CİĞERİNİN ÜÇ ÖĞÜN TÜKETİLMESİ DÜNYADA BİR İLKTİR”

İş adamı Serdar Ay ise Diyarbakır ciğerinin çok ünlü bir ciğer olduğunu belirterek, “Bu vesile ile tescilinin olması hem bölgemiz için hem de Diyarbakır için çok faydalı olur. Diyarbakır ciğerinin üç öğün tüketilmesi dünyada bir ilktir. Coğrafi işaret alması kentimiz için çok başarı bir turisttik faaliyet haline geldi” diye konuştu.

Lansman programına Diyarbakır AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Engin Yeşil, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.