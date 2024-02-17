Çiğ sütte Pazaryeri’nden ülke ekonomisine milyonluk katkı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 24 köye kurduğu çiğ süt toplama merkezi ile hem üye çiftçilere hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2018 Yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA ) dan aldıkları 500 bin lira destek ile Pazaryeri ilçesinde çiğ süt toplama merkezleri kuran Pazaryeri Kalkınma Kooperatifi üye çiftçilerden her gün 8 ton çiğ süt toplayıp ülke ekonomisine her ay 4 milyon lira katkı sağlıyor.

Yaklaşık 200 üyesi bulunan Kooperatifin Başkanı Erkan Karakaş, oluşturdukları projelerinin BEBKA tarafından desteklendiğini ilçe merkezi dahil 24 köyde çiğ süt toplama merkezleri ile kooperatif üye çiftçilerine hizmet etmeyi sürdüklerini belirtti.

BEBKA yetkilileri çiğ süt toplama tesislerinde inceleme yaparken, yetkililer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş ‘tan kooperatifin çalışması ve Ekipmanları hakkında bilgiler aldı.

BEBKA yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Karakaş, BEBKA destekleriyle 2018 yılında Pazaryeri Çiğ Süt Kalitesini Artırma Projesi, 2022 Yılı Yem Sılaj paketleme tesisinin hayata geçirildiğini bu tesislerin üyelerin kullanımına sunulduğunu belirtti.

2024 Yılında Süt Ürünleri işleme ve paketleme projesinin de hayata geçirmek için çalışmaların başladığını aktaran Başkan Karakaş, Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak üye çiftçilerin tarımsal alanda ve hayvancılık alanlarında ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini söyledi.