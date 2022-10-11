Çiğ süt zammına 'destek primi' katkısı

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, çiğ süt destek primini 20 kuruştan 50 kuruşa yükselttiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, söz konusu kararın üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Bakanlık tarafından Ekim-Kasım-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini de 2,5 kat arttırarak 50 kuruşa yükseltildiğini duyuran Bakan Kirişci, yaptığı paylaşımda, böylelikle üreticinin eline litre başına olarak en az 9 TL geçeceğini kaydetti.