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Çiğ süt fiyatı üreticiyi tatmin etmedi

EKONOMİ 14.07.2023, 13:39
Çiğ süt fiyatı üreticiyi tatmin etmedi

Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt fiyatı üreticiyi tatmin etmedi. Süt üreticisi gerçeği açıkladı: Çiğ süt fiyatındaki artış yüzde 35 değil yüzde 9.5ANKARA (İGFA) - Buğday alım fiyatlarından sonra çiğ süt alım fiyatı da üreticiyi hüsrana uğrattı. Son olarak Ekim 2022 tarihinde fiyat açıklayan Ulusal Süt Konseyi, 8.5 ay sonra çiğ süt tavsiye fiyatını 8,5 liradan 11,50 liraya çıkardı.

Açıklanan fiyat yüzde 35 artış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı.

Ekim 2022 tarihinde 8,5 TL olarak açıklanan çiğ süt, Ocak 2023’ten itibaren serbest piyasada 10,5 lira satılmaya başlandı. Dolayısıyla dün açıklanan 11,5 liralık fiyat piyasa fiyatının yalnızca yüzde 9,5 üzerinde oldu. Üreticinin beklediği fiyat ise müstahsil kesildikten sonra ellerine en az 13 lira geçmesi yönündeydi.

TÜSEDAD’a göre ise çiğ sütün litre fiyatı 15 lira olmasıydı.

Seçimden önce yemin çuvalını Tarım Kredi Kooperatifi’nden 333 liraya aldıklarını ifade eden üretici Kerten, seçimin ertesi günü bir çuval yemin 405 liraya satılmaya başlandığını söyledi.

Çorumlu üretici Gazi Kerten, “Biz bu fiyatlardan sattığımız takdirde zarar ederiz. Müstahsili kestikten sonra elimize 13 lira geçerse zarar etmeyiz. Yaptığımız işten zevk alırız. Ama bu şekilde işten de soğuyoruz, bırakma aşamasına geliyoruz” diye konuştu.

“BİR LİTRE KOLA 20 TL, BİR LİTRE SÜT 11,5 TL”

Süt üreticisi Gazi Kerten’in çiftliğinde çiğ süt fiyatları ile ilgili açıklama yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Ulusal Süt Konseyi 8.5 ay sonra çiğ süt fiyatını açıkladı. 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bir litre çiğ sütün tavsiye fiyatını 11.5 lira olarak açıkladı. Fakat bu fiyat üreticiyi tatmin etmedi. Çiğ süt fiyatı uzun süredir destekleme fiyatı ile beraber 10.5 lira civarındaydı. Bu konuyu Meclis’te de dile getirmiştim. Açıklanan fiyatın müstahsil fiyatı 13 lira olacak ki çiftçi zarar etmeyecek. Bugün çiftçimizden 10.5 liraya alınan sütün marketteki fiyatı 27 lira. Bir litre kola ise 20 lira. Bir litre kola bir litre sütten daha pahalı. İneklerin kesime gitmemesi için açıklanan fiyatının müstahsil bedeli en az 13 lira olmalıdır.”

İneklerin kesime gitmesinin marketlerdeki et ve süt fiyatlarının daha da artması anlamına geleceğini vurgulayan Tahtasız, “Çiğ süt fiyatı 8.5 aydır güncellenmediği için şimdiye kadar çok sayıda damızlık inek kesime gitti. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı 11.5 liralık fiyat çiftçiyi zarar ettirir. Üreticinin eline net olarak en az 13 lira geçmek zorundadır. Bu fiyat güncellenmelidir. Bizim derdimiz marketlerdeki süt fiyatının daha da artması değil. Hükümet çiftçiyi desteklerse hem çiftçi zarar etmez, hem inekler kesime gitmez hem de vatandaşımız sütü daha uygun fiyata içer. Hükümeti tekrar uyarıyoruz. Açıkladığınız fiyatı gözden geçirin” diye konuştu.

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