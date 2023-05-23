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Çiftçiye tohumluk buğday desteği

EKONOMİ 23.05.2023, 07:55
Çiftçiye tohumluk buğday desteği

Büyükşehir Belediyesi tarafından tohumluk olarak Korkuteli’nde yetiştirilmekte olan buğdayların gübrelemesi yapıldı. Hasatta elde edilen ata tohumları destek için çiftçiye hibe olarak verilecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede ekilemeyen tarım arazilerini “Tohumu Bizden Üretimi Sizden” projesi kapsamında yeniden tarıma kazandırıyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Korkuteli Kızılaliler Mahallesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl alanda da buğday ekimi yapıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri gözetiminde alanda gübreleme çalışması gerçekleştirdi.

BUĞDAYLAR GÜBRELENDİ

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçede yaklaşık bin dekar alanın tarla ve arazi şartlarına göre farklı buğday çeşitlerinde tohum hibesi gerçekleştirdiğini söyledi. Korkuteli Kızılaliler Mahallesi’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait atıl alanda yapılan buğday ekimini yerinde incelediklerini söyleyen Bilici, “Bugün buraya gelerek ektiğimiz buğdayları gördük ve gübrelemesini yaptık. Yaptığımız gübrelemeler sonucunda yaz aylarında iyi ürün elde edeceğimizi düşünüyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri önümüzdeki sene bu bölgedeki ilçelerimizde tarımla uğraşan çiftçilerimize tohum olarak hibesini gerçekleştireceğiz” dedi.

HALK EKMEK’E BUĞDAY VERİLİYOR

Elde edilen ürünlerin bir kısmı da Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Halk Ekmek’e hibe ediliyor ve Antalya halkının ucuz ekmeğe ulaşabilmesine katkı sağlanıyor. Hasat sonrası elde edilen samanların da hayvancılıkla uğraşan üreticilere hibesi gerçekleştirilecek. 

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