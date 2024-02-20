Çiftçiye süt yemi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olmaya devam ediyor. Süt Yem Projesi kapsamında Elmalı, Korkuteli, Konyaaltı ve Döşemealtı’nda 68 üreticiye, süt yemi desteğinde bulunuldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından artan üretim girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Süt Yem Projesi kapsamında Elmalı’nın Salur, Yuva, Zümrütova ve Tekke mahalleleri başta olmak üzere 23 üreticiye toplam 700 çuval süt yemi desteğinde bulunuldu.

BAŞVURULAR AYDA BİR YAPILACAK

Proje kapsamında, Korkuteli’nde ise 41 yetiştiriciye toplam 1259 çuval süt yemi desteği yapıldı. Konyaaltı’nda 3 üreticiye 42 çuval, Döşemealtı’nda da 1 üreticiye 60 çuval yem desteği verildi. Proje kapsamında 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına 300 kilo yem desteği verilmeye devam edilecek.

Öte yandan süt yemi desteği 2 ayda bir verilirken ayda 1 olarak değiştirildi. Başvurular ayda bir yapılabilecek. Süt yemi desteği alan üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de çiftçiye, üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.