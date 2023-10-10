Çiftçiye süt gibi destek

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle Balıkesir’in bereketine bereket katan Büyükşehir Belediyesi; 20 ilçeden 2 bin 600 üreticiye yüzde 75 hibe ile 130 bin kilogram süt otu tohumu dağıttı. Törende konuşan Başkan Yücel Yılmaz, bugüne kadar şehre hizmet için harcadıkları 5 milyar lirayla katma değer üreterek 100 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında; 20 ilçeden 2 bin 600 üreticiye 130 bin kilogram süt otu tohumu dağıtıldı. Yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi, yüzde 25’i de üretici katkılı süt otu tohumları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası bahçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Törene, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin, Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, oda ve birlik başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katılım gösterdi.

YÜCEL BAŞKAN BALIKESİR’İN HER ALANINA DOKUNUYOR

Balıkesir’in hem tarım hem de hayvancılık sektöründe Türkiye’nin başkenti olduğunu vurgulayan Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek “Kolay olmuyor. Başımızda büyük lider kişiliğiyle Balıkesir’in her alanına dokunan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Tarım ve hayvancılık sektöründeki en önemli destek maliyeti düşürmek. Üreticilerimize sağlanan desteklerden dolayı Yücel Başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR HER YIL DAHA FAZLA ÜRETİCİYE ULAŞIYOR

Balıkesir’in; hem tarımda hem de hayvancılıkta önemli bir paya sahip olduğunu söyleyen Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin“Tarım ve hayvancılık ayrılmaz bir bütün. Bu yüzden bütün yetiştiricilerimiz aynı zamanda iyi birer çiftçiler. Büyükşehir Belediyemiz her geçen yıl daha fazla üreticiye ulaşarak ryegrass tohumu dağıtım törenini geleneksel hale getirdi. Ryegrass olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“BİR KERE BİLE KAPISINDAN DÖNMEDİK”

Sözlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan “Şimdiye kadar üreticilerimizle hangi projeyi kendisine götürdüysek bir kere bile kapısından geri dönmedik. Ryegrasstan mısıra göre iki katı verim alınıyor, protein oranı neredeyse iki katı ve çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle şehrin ürün desenini değiştiriyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın; tarım ve hayvancılıkta Balıkesir Yüzyılı olmasını dilerim.” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR’İ GURURLA TAKİP EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı işleri gururla takip ettiklerini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Böyle giderse biz, 10 günde bir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın yaptığı etkinliklerde buluşacağız. Özellikle çiftçimize destek vermek, yaptığı önemli yatırımlarda hep yanında olmak yaşadığımız dönemde farkını ortaya koyuyor. Ağalık vermekle olur, Yücel Başkanımızı tebrik ediyorum.” dedi.

“YÜCEL YILMAZ, BALIKESİR’İ ŞİİR GİBİ YÖNETİYOR”

21 yıllık siyaset hayatında tarıma böylesine destek veren kimseyi görmediğini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Artık her uyandığımızda Büyükşehir Belediyemiz sayesinde yeni bir şeyler görüyoruz. Bir bakıyoruz; meydanımız güzelleşiyor, bisiklet yolları yapılıyor, camilerimizin etrafı açılıyor. Hakikaten,Balıkesir’i şiir gibi yönetiyorsunuz başkanım. İyi varsınız.” dedi.

“5 MİLYARLA, 100 MİLYARLIK KATMA DEĞER ÜRETTİK”

Balıkesir’in; kar yapan, katma değeri yüksek bir şehir olması için her alanda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Balıkesir’in bütçesi 790 milyon liradan, 9 milyar liraya çıktı. Değerlerin hepsine değer katıyoruz. Avrupa Birliği’nden kaynaklar alıp, kendi harcamamız gerekenleri onlara yaptırıyoruz. Balıkesir’de kavga, gürültü yok. Tüm kurumlarla birlikte hareket ederek zoru başarıyoruz. Harcadığımız 5 milyar lirayla bu güne kadar 100 milyar lira katma değer ürettik. Bir insanı rakamsal olarak değerlendirdiğinizde başarısı, başarısızlığı ortaya çıkar. Diyalog kapılarımız herkese açık. Kim kapıdan içeriye giriyorsa, onun derdi dinleniyor ve çözüme oluşuyor. Biz beğenilmek değil, tercih edilmek istiyoruz.” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Şehir ekonomisinin lokomotifi; tarım ve hayvancılığı önceleyerek hayata geçirdikleri hizmetlerle, üreticilerin elini güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz “Geçtiğimiz haftalarda üreticilerimize; selektör makinesi, süt soğutma tankı, damızlık koyun ve koç desteğinde bulunduk. Verdiğimiz desteklerle, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Bugün de 20 ilçemizden gelen üreticilerimize, süt otu tohumu (ryegrass) dağıtacağız.Süt sığırı ve küçükbaş yetiştiriciliği yapan işletmecilerimizin en çok kullandığı ve verim aldığı yem çeşitlerinden olan süt otunun tohumunu, her yıl desteğimizi artırarak üreticilerimizle buluşturuyoruz.” dedi.

“İŞLER DOĞRU YAPILDIĞINDA BEREKETİ HERKESE YANSIYOR”

Hedeflerinin, çiftçilerin maliyetini azaltarak kazancını artırmak olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Çiftçilerimiz, yüksek kalitedeki ürüne çok daha az bir maliyetle ulaşıyor. Bu işler doğru yapıldığında bereketi herkese yansıyor. Akılcı bir belediyeyiz, planlı ve etkili işler gerçekleştiriyoruz. Doğru işlerle şehrimizin bereketini artırmaya çalışıyoruz.” dedi.

130 BİN KİLOGRAM SÜT OTU TOHUMU DAĞITILDI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüile birlikte yürütülen “Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında süt otu tohumu desteklerini her geçen yıl artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Süt verimini artırmak için bu yıl 2 bin 600 üreticimize, 130 bin kilogram süt otu tohumu dağıtıyoruz. Yüzde 75’ini Büyükşehir Belediyemiz hibesiyle, yüzde 25’i de üreticilerimiz tarafından karşılanan süt otu tohumlarımız tarlalarınıza bereket getirsin.” diye konuştu.