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Çiftçiye noter huzurunda destek!

EKONOMİ 03.02.2024, 08:46
Çiftçiye noter huzurunda destek!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi” kapsamında, Seyitgazi ve mahallelerinde faaliyet gösteren küçük çiftçilere verilecek canlı hayvan desteğinde hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile belirlendi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, ‘Eskişehir Modeli’ adını verdiği ve 2020 yılında Alpu ve Seyitgazi ilçe belediyeleriyle protokol imzalayarak başlattığı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Destekleme ve Yayma Projesi, meyvelerini vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi arasında imzalanan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine ilişkin iş birliği protokolü kapsamında Seyitgazi ilçesinde noter huzurunda kura çekim töreni düzenlendi.

Törene Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet İlker, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, belediye bürokratları, muhtarlar ile çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Başkan Vekili Ahmet İlker, “Bugün burada, küçükbaş hayvan desteği için uygun bulunan başvurular için noter huzurunda çekiliş yapmak ve hayvanların dağıtımını sağlamak için toplanmış bulunuyoruz. Her bir aileye 9 koyun, 1 koç desteği verilerek 25 aileye toplam 250 küçükbaş hayvan dağıtımı yapılacak. Çekilişe katılmaya hak kazanan üreticilerimizin 27’sinin kadın olması ayrıca sevindiricidir. Gönül isterdi ki, noter çekilişi yapmaya gerek olmadan tüm başvuran ailelere destek verelim. Ancak biliyorsunuz, bütçe kaynaklarımız sınırlı. Son bir şey daha söylemek istiyorum, bu destek bir can suyudur. Bu 10’ar küçükbaş hayvandan birer sürü kurmak sizin elinizde. Bunun nasıl yapılacağını sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Hayırlı olsun.” dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de, küçük çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek sağlanan desteklerin bol ve bereketli olmasını diledi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda 25 asil 25 yedek isim belirlendi. Verilen destek nedeniyle büyük mutluluk yaşayan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi ve Seyitgazi Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Seyitgazi ve mahallelerinde 25 aileye verilecek olan 1 koç ve 9 koyun olmak üzere toplamdaki 250 küçükbaş hayvan ise Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bu arada hak sahiplerine 2 adetten toplam 50 adet koyun yemliği ile 1’er kutu mineral blok hediye edildi. 

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