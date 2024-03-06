Son Dakika

Çiftçiye nohut tohumu desteği

EKONOMİ 06.03.2024, 08:35
Çiftçiye nohut tohumu desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçinin 7.000 dekar alanda toprakla buluşturacağı 70 ton nohut tohumu desteği veriyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla üreticilerin yanında olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle üreticilerin kuraklığa dayanıklı ürünlere yönlendirilerek ülkenin leblebi ihtiyacına destek olması öngörülen nohut için tohum desteği veriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Tarım ve Orman Denizli İl Müdürlüğü işbirliğiyle 16 ilçede 563 çiftçiyi kapsayan 70 tonluk nohut tohumu dağıtım töreninin ilki Tavas Belediye Nihat Zeybekci Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, AK Parti Tavas İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Büyüktarakçı, MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Büyükşehir, 50 kalemin üzerinde üreticiye destek veriyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretimin çok önemli olduğunu özellikle tüm dünyayı etkileyen pandemi döneminde bunu bir kez daha anladıklarını söyledi. Daha kaliteli ürün, daha fazla üretim ve çiftçilerin daha fazla kazanması için tohum desteği verdiklerini bunun yanında damızlık koyun, keçi desteği, ceviz fidanı, zeytin fidanı gibi pek çok kalemde gerçekleştirdikleri desteği anlatan Başkan Zolan, “Bir dokunuşla on etkiyi yapacak işlerin içine giriyoruz. Kazancı güzel olacak işlerin önünü açmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Zolan: “Güçlü yürüyüşümüz daim olsun”

Hizmete alacakları Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk Tesisi ile Flake Üretim Tesisi hakkında hemşehrilerine de bilgi veren Başkan Zolan, “Allah’ım yolumuzu açık etsin. Birlik ve beraberlik içinde güzel işler yapmayı Allah’ım nasip etsin. Ürününüz bol ve bereketli olsun. Hep beraber Tavas’ımızda, Denizli’mizde mutlu bir şekilde yaşamaya devam edelim. İnşallah güçlü yürüyüşümüz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan’a teşekkür

Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Çınar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birçok projede birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, “Çalışmalarımızın her aşamasında bizi yalnız bırakmayan yaptığımız çalışmalarda bize her konuda destek veren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Zaman zaman kendisini rahatsız ettiğimizde eksiklerimiz var, şu lazım dediğimizde bizi yalnız bırakmayan, üreticilerin dertleriyle dertlenen Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ise, belediyelerin sadece altyapı, üstyapı gibi klasik belediyecilik çalışmalarının yanında tarıma ve üreticiye de destek olmasını belirterek kendilerinin bu anlamda gayretleri olduğunu anlattı. 2019’dan bu yana üreticiye ve tarıma verdiği destekleri sebebiyle Başkan Zolan’a teşekkür eden İnamlık, Başkan Zolan’ın çiftçinin her zaman yanında olduğunu vurguladı. Tavas Kaymakamı Tarık Yerlikaya da böylesine anlamlı bir desteği çok önemli bulduğunu belirterek, çiftçilerin üretime katılması için yerel yönetimlerle birlikte devlet kurumlarının seferber olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler çiftçilere nohut tohumlarını teslim etti. 70 tonluk tohum desteği Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Pamukkale, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde çiftçilere dağıtılacak.

Başkan Zolan baba ocağında hemşehrileriyle kucaklaştı

Başkan Zolan, törenin ardından baba ocağı Tavas’ta hemşehrileriyle kucaklaştı. Tavas’ta esnafı ziyaret eden Başkan Zolan burada hemşehrilerinin istek, öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Zolan’a yoğun ilgi gösteren Tavaslılar, bir kez daha Başkan Zolan’ı bağrına bastı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9