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Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği

EKONOMİ 03.11.2023, 07:43
Çiftçiye küçükbaş hayvan desteği

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda Türkiye’ye örnek bir kalkınma modeline öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiye ve kırsala desteğini sürdürüyor. Ödemiş'te 9'u kadın 59 üreticiye 233 küçükbaş hayvan ile 28 üreticiye yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Üreticiler her zaman yanlarında yer alan Başkan Soyer’e teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Küçük üreticiyi destekleyerek kırsal kalkınmayı büyüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemişli üreticilerin yüzünü bir kez daha güldürdü. 125. Yıl Kültür Parkı’nda düzenlenen törenle 9'u kadın 59 üreticiye 233 küçükbaş hayvan, 28 üreticiye 975 kilogram süt otu tohumu ile 425 kilogram Macar fiği  tohumu dağıtıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, siyasi parti ve  kooperatif temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.
  “Satmayalım, besleyelim ve sahip çıkalım” Üreticinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda desteklendiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, tarım ve hayvancılığın önemine dikkat çekti. Mustafa Özuslu, kırsal kesimde köylülerin gerekli desteği alamadığı için kentlere göç ettiğini, Büyükşehir Belediyesi'nin de iç göçü engellemek, tarımın yanı sıra hayvancılığı da verimli günlerine kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Özuslu, “Küçük üreticinin desteklenmesi çok önemli. Bereketi ile gelsin, çoğalsın ve daha fazla olsun. Satmayalım, sahip çıkalım. Sütünden, etinden faydalanalım” dedi.
  “Büyükşehir’in bereket ve kalkınma projesi” Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise kentlerin suyunu, böceğini, ağacını , kuşunu, insanını, toprağını birlikte düşünmenin gerekliliğine işaret ederek, “O zaman projeler kalıcı ve değerli olur. Bu proje aynı zamanda bereket ve kalkınma projesidir. Üreticinin koyun, keçi, yemlerine kadar düşünen ve 'Artık yeter. Başka bir tarım yapmamız gerek' diyen Tunç Başkanımıza sevgilerimizi gönderiyoruz” dedi.
  “Umudumuzu kaybetmek üzereydik” Bergama Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı  ve Çamavlu Köyü Muhtarı Mustafa Kocataş ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldikten sonra 'Başka Bir Tarım Mümkün' sloganıyla çok güzel işler yaptığını söyledi.  Kocataş, “Biz de İzmir'in en kuzeyinden, Bergama'nın Kozak yaylalarından, Çamavlu Köyü üreticilerinin ürettiği hayvanları, İzmir'in en güneyinde Ödemişli üreticilerimize getirdik. Bereketli olmasını diliyorum. Tam küçükbaştan para kazanmadığımızı düşünmeye başlamışken, umudumuzu kaybetmek üzereyken 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonu bize umut oldu. Umut doğdu. Üretim hızlandı. İzmir'in dört bir yanındaki üreticilerimiz de bu umuda tutundu. Üreticinin yanında olan Tunç Başkana çok teşekkür ediyorum” dedi.
  “Bizi unutmadığınız için teşekkür ederiz” Törende konuşan kadın üreticiler de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Köy sakinlerinden Faden Koçlu hayvancılık yaptıklarını belirterek, “Siz destekleyeceksiniz ki biz de üreteceğiz” dedi.  Ayşe Özcan  da çocukluğundan beri bu işi severek yaptıklarını ancak uzun süredir çok zorlandıklarını söyledi. Ürettiklerinin karşılığını  alamadıklarını ifade eden Özcan, “Keşke imkanlarımız olsa da hayvanları kendimiz alsak. Ama bu mümkün değil. Bu imkanı bize sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.  Hatice Çarpan ise köyleri, kırsal kesimleri unutmadıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, “Koyunlarımızı  çoğaltacağız. Çocuklarımızı okula gönderebileceğiz. Evimize bu sayede ekonomik katkıda bulunacağız” dedi. Konuşmaların ardından üreticiler çekilen kuralarla birlikte hayvanlarına kavuştu.
  Verilen destekler İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş’te bugüne kadar 51’i kadın 575 üreticiye 2 bin 276 küçükbaş hayvan dağıttı. Yem bitkisi üretimi ile bitkisel ve hayvansal üretimini desteklemek için bin 441 kilogram süt otu tohumu, 635 Macar fiği tohumu, 120 kilogram yem bezelyesi tohumu da dağıtıldı.

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